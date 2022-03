J. Biden chce zrušiť Rusku tzv. doložku najvyšších výhod v obchode

Washington 11. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa chystá v piatok zrušiť Rusku jeho obchodný štatút, tzv. doložku najvyšších výhod, čo je krok, ktorý by pripravil cestu na zvýšenie ciel. TASR o tom informuje na základe správy AFP, ktorá sa odvoláva na zdroj oboznámený s touto záležitosťou.



Nové opatrenie v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu sa má prijať v koordinácii s krajinami skupiny G7 (sedem najbohatších ekonomík sveta) a Európskou úniou (EÚ) a musí ho schváliť americký Kongres, dodal zdroj.



Očakáva sa, že jednotlivé štáty zavedú toto opatrenie na základe svojich vnútroštátnych procesov.



Štatút most favored nation (MFN) alebo doložka najvyšších výhod je štatút medzinárodného obchodu, ktorý udeľuje jeden štát druhému. Znamená, že krajina, ktorá je jeho príjemcom, má právo na rovnocenné obchodné podmienky.



Aj americká televízia CNN s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou informovala, že v Kongrese sa už objavili snahy o odňatie doložky najvyšších výhod Rusku.



Podľa CNN to prezident oznámi v piatok a následne by mal Kongres schváliť príslušnú legislatívu.