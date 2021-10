J. Biden nemôže zaručiť, že sa USA vyhnú nesolventnosti

Washington 4. októbra (TASR) - Prezident Joe Biden v pondelok vyhlásil, že nemôže zaručiť, že sa USA vyhnú nesolventnosti, zatiaľ čo sa budú demokrati a republikáni hádať o tom, ako zvýšiť limit štátneho dlhu.



„Nie, nemôžem. To je na Mitchovi McConnellovi,“ povedal v narážke na republikánskeho senátora, ktorý je proti tomu, aby členovia jeho strany pomohli demokratom schváliť zákon o zvýšení stropu pre dlh.



„Keby som mohol, urobil by som to,“ povedal Biden.



Prezident prešiel v pondelok do ofenzívy v prejave, ktorý útočil na republikánov a hrozbu nesplácania dlhu USA, pričom tlačil na svoju Demokratickú stranu, aby uzákonila zablokovaný program domácich výdavkov v hodnote niekoľkých biliónov dolárov.



Biden na jednej strane čelí odhodlaniu republikánov ochromiť jeho dynamiku a znovu získať kontrolu nad Kongresom v budúcoročných voľbách, na druhej strane bojom medzi svojimi demokratmi o podporu programu rozvoja infraštruktúry a sociálnych výdavkov.



A zatiaľ čo sa Biden snaží presadiť svoj balík výdavkov na infraštruktúru vo výške 1,2 bilióna USD (1,03 bilióna eur) a balík sociálnych výdavkov potenciálne vo výške 2 biliónov USD, americkej ekonomike hrozí možné nesplácanie dlhu.



„Republikánska obštrukcia by mohla sotiť našu ekonomiku z útesu,“ povedal Biden v prejave v Bielom dome a varoval, že nemôže zaručiť, že bude príslušný zákon schválený včas.



(1 EUR = 1,1636 USD)