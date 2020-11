Joe Biden predstavil svoj ekonomický tím

Wilmington 30. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden oznámil v pondelok svoj ekonomický tím, čoho súčasťou bola nominácia bývalej šéfky americkej centrálnej banky Janet Yellenovej na post ministerky financií. V prípade jej potvrdenia Senátom sa Yellenová stane prvou ženou v histórii USA, ktorá povedie ministerstvo financií. Okrem Yellenovej Biden zverejnil aj ďalšie mená liberálnych ekonómov a poradcov, ktorí pôsobili v dvoch predchádzajúcich demokratických administratívach.



Námestníkom ministerky financií by sa mal stať Wally Adeyemo, ktorý pôsobil v administratíve za éry Baracka Obamu. Bývalá poradkyňa prezidentov Billa Clintona a Baracka Obamu Neera Tandenová by mala viesť Úrad pre manažment a rozpočet. Ďalšia žena by mala viesť Radu ekonomických poradcov Bieleho domu po tom, ako Biden na tento post nominoval Ceciliu Rouseovú. Okrem nej budú Bidenovi radiť aj Jared Bernstein a Heather Bousheyová.



Ak nominácie potvrdí Senát, Biden tak prepíše históriu hneď niekoľkokrát. Yellenová, ktorá sa za vlády Baracka Obamu stala prvou ženou na čele centrálnej banky, sa teraz stane prvou ženou na čele amerického ministerstva financií. Wally Adeyemo bude podľa agentúry AP prvým Afroameričanom na poste námestníka ministerky financií a Rouseová, ktorá je Afroameričanka, bude prvou ženou inej ako bielej pleti na čele Rady ekonomických poradcov Bieleho domu. Rovnako aj Neera Tandenová, ktorá je indického pôvodu, bude prvou ženou inej ako bielej pleti na čele Úradu pre manažment a rozpočet.