J. Biden ponúkol namiesto zvýšenia minimálnu firemnú daň 15 %

Washington 3. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden ponúkol republikánom stiahnutie svojho plánu na zvýšenie firemnej dane s cieľom presadiť plán infraštruktúrnych výdavkov. Uviedli to dva zdroje oboznámené s rokovaniami medzi republikánmi a demokratmi.



Ako uviedli zdroje pre agentúru Reuters, Biden je pripravený ustúpiť od pôvodného plánu zvýšiť firemnú daň v USA na 28 % a namiesto toho stanoviť minimálnu daň pre firmy na úrovni 15 %. Výmenou za to očakáva od republikánov podporu pre nový balík infraštruktúrnych výdavkov v minimálnej hodnote 1 bilión USD (820,55 miliardy eur), dodal jeden zo zdrojov.



"Je ochotný pristúpiť na kompromis," povedala v súvislosti s prezidentovými plánmi americká ministerka obchodu Gina Raimondová v rozhovore pre televíznu stanicu CNN. "Jediné, čo akceptovať nebude, je to, že sa nič nezmení," dodala s tým, že pri balíku infraštruktúrnych výdavkov pod 1 bilión USD nepôjde.



Biden pôvodne navrhoval infraštruktúrny balík v hodnote 2,25 bilióna USD. Peniaze chcel získať zvýšením daní, a to pre najbohatších Američanov a pre firmy, ktoré v súčasnosti platia daň na úrovni 21 %.



(1 EUR = 1,2187 USD)