Biden pravdepodobne nezačne s urýchleným riešením dovozných ciel

Washington 8. novembra (TASR) - Víťazstvo demokrata Joea Bidena v amerických prezidentských voľbách pravdepodobne nepovedie k rýchlym zmenám v oblasti dovozných ciel na oceľ a hliník, či na čínske a európske produkty. Najmä postup voči Číne sa v najbližšom čase nezmení, pričom Biden prisľúbil, že čo sa týka obchodných sporov s Pekingom, bude viac spolupracovať so spojencami USA.



Podľa Nasima Fussella, ktorý pôsobil vo Finančnom výbore Senátu, obchodné agendy Donalda Trumpa a Joea Bidena sa od seba príliš nelíšia. "Biden sa nebude veľmi ponáhľať s riešením otázky dovozných ciel," povedal.



Biden bol vyhlásený za víťaza prezidentských volieb v USA v sobotu (7. 11.) po tom, ako zvíťazil v kľúčovom štáte Pennsylvánia. Vo voľbách ho však podporovali mnohé odborové organizácie a ľudia, ktorí boli nespokojní s predchádzajúcimi dohodami USA o voľnom obchode. Aj Biden tak bude čeliť tlaku, aby pokračoval v ochrane citlivých priemyselných sektorov, kam patrí produkcia ocele a hliníka.



Bidenovou hlavnou prioritou bude oživenie ekonomiky zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Obchodné dohody tak pravdepodobne budú musieť počkať, aj keď podľa Bidenových poradcov nový prezident sa bude usilovať o ukončenie obchodných vojen s Európou. Prioritu však dostanú ekonomické stimuly a rozvoj infraštruktúry v USA.



V prípade Číny však bude mať záujem na spolupráci s americkými spojencami a v súvislosti s prípadnými budúcimi clami na čínske produkty sa bude usilovať najskôr tieto veci so spojencami konzultovať. Od spoločného postupu si sľubuje zvýšenie tlaku na Peking.



Ako uviedli zástupcovia obchodu za vlády Trumpa aj predchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu, Biden bude v prípade rušenia niektorých ciel požadovať od Číny rovnaké ústupky ako Trump. To znamená obmedzenie vysokých dotácií pre štátne firmy, ukončenie nátlaku na transfer technológií od amerických firiem a otvorenie čínskeho trhu s digitálnymi službami americkým technologickým spoločnostiam.



"Nech by bol prezident akýkoľvek, toto by bolo súčasťou jeho agendy," povedal Jamieson Greer, ktorý do apríla pôsobil v Úrade obchodného splnomocnenca USA. Ako však dodal, presadenie týchto podmienok bude veľmi náročné.



Plusom pre zahraničie je predvídateľnosť Bidenových krokov v obchodnej politike, na rozdiel od Trumpových rýchlo sa meniacich rozhodnutí a hrozieb novými clami, dodala Wendy Cutlerová, ktorá rovnako pôsobila v Úrade obchodného splnomocnenca USA. Ako dodala, dni, keď poradcovia zápasili s plnením požiadaviek, ktoré sa dozvedeli z Trumpových tweetov, by mali byť už minulosťou.



Čo sa týka medzinárodných dohôd a inštitúcií, do ktorých Trump tvrdo zasiahol, experti neočakávajú, že by sa Biden usiloval o obnovenie Transpacifického partnerstva, dohody, ktorú v roku 2015 uzatvoril Obama a od ktorej v roku 2017 Trump odstúpil. Väčšou prioritou pre Bidena bude reforma Svetovej obchodnej organizácie (WTO).