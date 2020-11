Senát v rukách republikánov môže podporiť fúzie a akvizície

New York 8. novembra (TASR) - Víťazstvo demokrata Joea Bidena v amerických prezidentských voľbách a zároveň udržanie kontroly nad Senátom republikánmi by znamenalo ideálnu situáciu pre oblasť fúzií a akvizícií. Tie v poslednom období utrpeli po nástupe pandémie nového koronavírusu. Uviedli to experti na fúzie a akvizície.



Podľa zástupcov bánk a spoločností, ktoré radia firmám v tejto oblasti, by bola takáto kombinácia najlepšou na zabezpečenie stabilného ekonomického a regulačného prostredia. To je pre úspešné fúzie a akvizície kľúčové. O tom, aké bude zloženie Senátu, sa rozhodne 5. januára, keď sa uskutoční druhé kolo hlasovania o obsadení dvoch kresiel v Senáte za štát Georgia.



Bidenove kroky v oblasti ekonomiky sa podľa finančníkov budú dať lepšie predvídať než rozhodnutia Donalda Trumpa. Navyše, ak by Senát ďalej kontrolovali republikáni, tí budú môcť zabrániť prípadným prehnaným intervenciám zo strany prezidenta.



"Takýto vývoj (demokratický prezident a Senát v rukách republikánov) by bol pre fúzie a akvizície priaznivý, pretože bude môcť zabezpečiť stabilitu," povedal Peter Orszag, ktorý pôsobil v Bielom dome za vlády Baracka Obamu a v súčasnosti vedie divíziu finančného poradenstva investičnej banky Lazard. "Jediným kazom tejto kombinácie je menšia šanca ďalšieho veľkého balíka ekonomických stimulov. Ak by Senát získali demokrati, makroekonomické vyhliadky by sa podstatne zlepšili," dodal Orszag.



Podobne sa vyjadril aj Cary Kochman, vedúci skupiny globálnych fúzií a akvizícií v banke Citigroup. "Firmy a trhy majú radi stabilitu. Patová situácia môže byť svojim spôsobom považovaná za faktor stability, čo sme videli za vlády Baracka Obamu," povedal.



Hodnota fúzií a akvizícií vo svete dosiahla od začiatku roka 2,84 bilióna USD (2,39 bilióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 12 %. Fúzie a akvizície zahrnujúce americké firmy dosiahli do dnešných dní 1,07 bilióna USD. To znamená medziročný pokles o 32 %.



(1 EUR = 1,1870 USD)