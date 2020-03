J. Bielik: Napriek obmedzeniam spôsobeným pandémiou sa dá vystavovať

Bratislava 31. marca (TASR) - So zatvorenými prevádzkami, zrušenými výstavami a preorientovaním sa na on-line predaj v súvislosti s novým koronavírusom vznikla na Slovensku iniciatíva #POMAHAME, ktorá umožňuje podnikateľom bezplatnú registráciu a vytvorenie on-line profilu na celosvetovom on-line výstavisku GLOBALEXPO.



"Projekt je určený pre všetkých podnikateľov, ktorí pocítili obmedzenia vzhľadom na šíriaci sa nový koronavírus. Slovenský startup nezištne pomôže každej spoločnosti, a to tak, že môžu bezplatne vystavovať na ktorejkoľvek z desiatok on-line výstav počas jedného roka," vysvetlil jeden zo zakladateľov GLOBALEXPO Ján Bielik. S GLOBALEXPO od počiatku spolupracuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).



Podľa Bielika reštrikčné opatrenia pocítila takmer každá spoločnosť, preto sa rozhodli, že pomôžu všetkým živnostníkom, mikro-, malým a stredným podnikateľom s ich biznisom vo forme poskytnutia základných funkcií on-line výstaviska, a to v štyroch jazykoch zdarma. "Podporujeme sa takto spoločne na reštart ekonomiky, a to či už ste vinár, stavbár, umelecký šperkár, predávate zdravotnícke vybavenie, športové potreby, potreby pre domácich miláčikov alebo detské oblečenie či iné," priblížil Bielik.



On-line výstavisko vzniklo na Slovensku v roku 2019 ako internetová aplikácia s cieľom spájať slovenských vystavovateľov a svet. Aplikácia ponúka bezplatnú registráciu vystavovateľa a zároveň pre mikrofirmy bez existencie vlastnej internetovej stránky vytvorenie vlastného základného profilu. Medzi jej partnerov patria obchodné komory, ako aj organizátori fyzických výstav. Za posledný týždeň využilo príležitosť on-line vystavovať niekoľko desiatok spoločností, ktoré boli rovnako zasiahnuté ekonomickými následkami nového koronavírusu.



Spoločnosť navrhla projekt v reakcii na súčasnú situáciu, keď každá firma či podnikateľ hľadajú alternatívne riešenia na úsporu firemných zdrojov. "On-line služby zažívajú nevídaný rozmach a nie je nutné vysvetľovať ich opodstatnenie a výhody. Medzi vhodné nástroje, ako spropagovať a prezentovať svoju firmu, činnosti, produkty alebo služby, patria veľtrhy a výstavy. Výstavnícky priemysel sa aj vďaka internetu mení a on-line výstavy podporujú fungovanie spoločností, ktoré majú aktuálne obmedzené podmienky na svoju bežnú prevádzku," uzatvára Bielik.