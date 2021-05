Bíreš: Do výberu na šéfa veterinárnej správy sa neprihlásim

Bratislava 28. mája (TASR) - Terajší ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš sa neprihlási do výberového konania na svoj súčasný post. Bíreš to oznámil na piatkovom brífingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Výberové konanie, ktoré by sa malo ukončiť 31. mája, organizuje MPRV.



"Ja som od začiatku deklaroval, že sa určite neprihlásim, pokiaľ mám ísť preč (z funkcie, pozn. TASR). Budem čakať na rozhodnutie nového ministra (pôdohospodárstva)," spresnil Bíreš.



Šéf ŠVPS podčiarkol, že vždy vo svojich vystúpeniach tvrdil, že jeho post je funkciou vysoko odbornou, ktorá nemá nič spoločné s politikou. "Ani africký mor ošípaných nemá nič spoločné s politikou, lebo ak by to išlo týmto (politickým) smerom, tak táto krajina by stratila svoje odborné garancie," dodal Bíreš.



"Výberové konanie zatiaľ beží. Pán profesor (Bíreš) má vek 65 rokov, čo je dôvodom vyhlásenia výberového konania. Diskusia prebehla, zatiaľ nemám informácie, v akom stave je výberové konanie, lebo je otvorené," zdôvodnil na brífingu Martin Nevolný, generálny riaditeľ poľnohospodárskej sekcie MPRV SR.