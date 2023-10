J. Bíreš: Rizikový fond má väčšina európskych krajín

Bratislava 18. októbra (TASR) - Rizikový fond má väčšina európskych krajín. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády dočasne poverený minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš v súvislosti s informatívnym materiálom o rizikovom fonde, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda Ľudovíta Ódora.



"Návrh je veľmi perspektívny a konštruktívny a mal by pomôcť poľnohospodárom a potravinárom. Som rád, že ho vláda zobrala na vedomie. Určite bude závisieť od môjho nástupcu (vo funkcii), či bude v tejto oblasti ďalej pokračovať. Chcem však povedať, že rizikový fond má väčšina európskych krajín. Manažovanie rizika prináša pre poľnohospodárov veľa pozitívnych vecí, pretože sa v tomto fonde zbiehajú štátne a súkromné peniaze," spresnil.



Fond podľa jeho slov prináša vyššiu zodpovednosť poľnohospodárov pred škodami, klimatickou zmenou a podobne. "Je to postavené na systéme, že 'vkladám do fondu peniaze a zároveň robím opatrenia, aby sa nepriaznivé činitele eliminovali'," poznamenal.



Zdôraznil, že rizikový fond je dobrovoľným fondom. "Keď si poľnohospodársky subjekt myslí, že komerčné poistenie je preň postačujúce, tak do rizikového fondu nemusí ísť," povedal.



Upozornil, že rizikový fond v zahraničí priniesol poľnohospodárom "neskutočné pozitíva". "Sú totiž stále oblasti, ktoré komerčné poistenie nepokrýva. U zvierat napríklad niektoré choroby poisťovne nepokrývajú, poisťovne nepokrývajú ani welfare (pohodu) zvierat, takisto niektoré klimatické dosahy," dodal agrominister.