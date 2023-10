J. Bíreš: Situácia s africkým morom ošípaných v SR je stabilizovaná

Bratislava 4. októbra (TASR) - Situácia s africkým morom ošípaných (AMO) je na Slovensku stabilizovaná. Uviedol to po rokovaní vlády minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš v súvislosti s informatívnym materiálom, ktorý v stredu vzal na vedomie vládny kabinet.



"V oblasti chorobnosti je nákaza stabilizovaná - viac ako rok sme nemali ochorenie u domácich ošípaných. Nemáme už nikde na Slovensku tzv. červenú oblasť. U diviakov za posledné obdobie sa nám infekčná oblasť nezväčšila, končí sa niekde pri Zlatých Moravciach, juh Slovenska je čistý. Na východnom Slovensku máme už len sporadicky pozitívne prípady, viac prípadov máme v oblasti Veľkého Krtíša, Lučenca, ale to je najmä pre migráciu diviakov z Maďarska," spresnil agrominister.



"V roku 2022 bolo zaznamenaných päť prípadov výskytu AMO u domácich ošípaných. Posledný potvrdený prípad bol 26. júla 2022 v okrese Michalovce, kde bola nariadená depopulácia 62 kusov ošípaných. K 31. augustu 2023 nebol potvrdený žiadny ďalší pozitívny prípad u domácich ošípaných," uviedlo v informatívnom materiáli o aktuálnej situácii so šírením AMO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Od 1. marca do konca augusta 2023 bolo podľa informatívneho materiálu MPRV ulovených 25.459 kusov diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Ku koncu augusta 2022 bolo ulovených 24.503 kusov diviačej zveri. Uhynutých bolo do konca augusta tohto roka 762 kusov, ku koncu augusta 2022 to bolo 725 kusov diviačej zveri.