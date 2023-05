J. Bíreš: Zmena vo vedení SPF bola jednou zo sľúbených priorít

Bratislava 31. mája (TASR) - Zmena vo vedení Slovenského pozemkového fondu (SPF) bola jednou zo sľúbených priorít. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš v súvislosti s odvolaním starého a vymenovaním nového vedenia SPF.



"Už pred mojím nástupom do funkcie ministra dosť rezonovala kritika na fungovanie SPF, a to jednak z hľadiska tzv. spisovej zápchy, či manažovania SPF. Na fonde chýbali vnútorné akty (predpisy, pozn. TASR) ako má fond fungovať. Bola jedna z mojich priorít, aby takáto dôležitá organizácia pri spravovaní pozemkov fungovala normálne," spresnil agrominister.



Bíreš podľa svojich slov fond chce "úplne odpolitizovať a dať naň odborníkov, ktorí nie sú viazaní na svoje aktivity, či už podnikateľské alebo iné". "Chcem vytvoriť nezávislú, efektívnu organizáciu pri spravovaní pozemkov na Slovensku," priblížil minister s tým, že nový šéf SPF Haščák mu musel deklarovať, že "nemá ambície politicky pracovať".



"Výberové konanie na kandidáta na generálneho riaditeľa SPF nebolo robené, ale na základe odbornej diskusie a odborných predpokladov som sa rozhodol predložiť vláde takýto návrh," vysvetlil Bíreš, prečo šéf SPF Haščák nebol vybraný výberovým konaním.



"Možnosť brať do úvahy predchádzajúce výberové konanie na šéfa SPF bola pre mňa veľmi otázna, pretože dvaja členovia (výberovej) komisie sa vôbec nevyjadrili, a teda aj výsledky výberu boli spochybniteľné. Procedúra, ako menovať nového generálneho riaditeľa SPF nie je postavená len na výberovom konaní," dodal Bíreš.



Vláda v stredu rozhodla, že novým generálnym riaditeľom SPF bude od 1. júna Henrich Haščák. Zároveň z postu šéfa fondu odvolala Jána Marosza, ktorý viedol fond od 1. novembra 2021.