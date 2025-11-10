< sekcia Ekonomika
J. Biznár: V Pezinku nás od hrozného nešťastia delili desiatky sekúnd
K nehode dvoch vlakov pri Pezinku došlo podľa Biznára pre chýbajúce zabezpečovacie zariadenie ETCS vo vlaku, ktorý podľa prvotných zistení prešiel na červenú.
Autor TASR
Bratislava/Pezinok 10. novembra (TASR) - Pri nehode dvoch vlakov v Pezinku mohlo dôjsť k mimoriadne tragickej udalosti, ak by k zrážke došlo v čase, keď jeden z vlakov prechádzal výhybkou. Šťastie, že sa vlaky nezrazili zboku a nehoda si nevyžiadala žiadne úmrtie, teda zrejme spôsobil rozdiel niekoľko desiatok sekúnd. Pre TASR to uviedol viceprezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Ján Biznár s tým, že nehoda a tiež nedávna zrážka rýchlikov pri Rožňave sú dôsledkom nekoncepčného riešenia železnice za posledných 30 rokov.
K nehode dvoch vlakov pri Pezinku došlo podľa Biznára pre chýbajúce zabezpečovacie zariadenie ETCS vo vlaku, ktorý podľa prvotných zistení prešiel na červenú. Viceprezident APZD pripomenul, že kým v Česku na tratiach vybavených systémom ETCS musia byť zariadením vybavené všetky rušne, u nás po modernizovanej trati jazdia aj vlaky, ktoré zariadením vybavené nie sú. „Vlaky, ktoré chodia viac ako 120 kilometrov za hodinu, to musia mať. Na tej trati sa však pohybuje mnoho rušňov, ktoré ETCS nemajú,“ uviedol Biznár.
Zrážka vlakov pri Pezinku a aj nedávna nehoda na železnici pri Rožňave sú podľa viceprezidenta APZD dôsledkom nekoncepčného riešenia železničnej dopravy za posledné desaťročia. „Naši politici od vzniku Slovenskej republiky hlavne deklarujú, že podporujú slovenskú železnicu, ale nič pre ňu nerobia. Neexistuje dlhodobý reálny plán s financovaním, ako ju spraviť bezpečnejšou. Stále je veľa vecí postavených na ľudskom faktore, na podmienky 21. storočia až neuveriteľne veľa,“ povedal Biznár.
Slovensko podľa APZD potrebuje zákon o národnej dopravnej infraštruktúre, ktorý by jasne definoval ciele a spôsob modernizácie železničnej dopravy a z čoho budú investície financované. Podľa Biznára sú ostatné nehody jasným signálom potreby koncepčnej zmeny a nemožno čakať na to, kým dôjde k tragédii. „Aj v Česku začali investovať po sérii smrteľných nehôd na železnici, keď sa pre podobné príčiny pozrážali vlaky. Urobili si plán a dnes sú na konci toho plánu a majú najmodernejšie zabezpečovacie zariadenia v Európe,“ doplnil viceprezident APZD.
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
V polovici októbra došlo k nehode na železnici aj v okrese Rožňava. Pri obci Jablonov nad Turňou sa na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate, zrazili dva rýchliky. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.
Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v pondelok ponúkol svoju funkciu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD). Ten túto ponuku odmietol. Premiér zároveň požiadal šéfa rezortu dopravy, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
