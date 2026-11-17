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J. Blanár: Najdôležitejšou oblasťou rokovania s Ruskom bola energetika
Upozornil, že pri plyne má SR podpísaný kontrakt až do roku 2034.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Najdôležitejšou oblasťou rokovania Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou bola energetika. Uviedol to po utorkovom rokovaní vládneho kabinetu minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v súvislosti s informatívnym materiálom o priebehu a výsledkoch 22. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou 26. októbra v Moskve.
„V prvom rade a najdôležitejšia oblasť je energetika, potom samostatne jadrová energetika, potom to bolo životné prostredie, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, šport a kultúra. Toto sú oblasti, ktoré sme mali zadefinované,“ priblížil slovenský minister zahraničných vecí.
„Pre nás je absolútne dôležité, aby sme riešili otázku energetickú. To chcem zdôrazniť ako základ toho celého nášho rokovania. Dostali sme sa do pozície, ktorá nebola nami zapríčinená, ale EÚ obídením, podľa nášho názoru pravidiel o EÚ, schválila takzvaný legislatívny balík RePowerEU, ktorým núti Slovenskú republiku v septembri budúceho roku ukončiť akýkoľvek nákup plynu z Ruskej federácie. My sme z tohto dôvodu aj spoločne s Maďarskom dali podanie alebo žalobu na Európsky súd, kde práve namietame obídenie týchto pravidiel. My si myslíme, že je to čisto sankcia, ktorá mala byť v režime jednomyseľného hlasovania,“ podčiarkol.
Upozornil, že pri plyne má SR podpísaný kontrakt až do roku 2034. „A tento kontrakt je typu ‚pay or take‘, to znamená zaplať alebo zober. To znamená, že ak nebudeme (plyn) odoberať, čo teda nebudeme môcť už od septembra budúceho roku odoberať, tak budeme musieť platiť. A z tohto hrozí našej štátnej firme Slovenský plynárenský podnik (SPP), ktorá má podpísanú zmluvu do roku 2034, sankcia, ktorá môže byť pre Slovenskú republiku a pre túto firmu absolútne devastujúca,“ zdôraznil.
Informoval, že podľa údajov Eurostatu západné krajiny odobrali od roku 2022 od Ruska energetické zdroje v hodnote 200 miliárd eur. „Len nákup skvapalneného ruského plynu, potom ako sa prijala legislatíva RePower, stúpol v západných krajinách o tretinu. Ruská strana hovorí, že je to odber za 320 miliárd eur. To sú obrovské objemy, ktoré v súčasnosti západné krajiny obchodujú s Ruskou federáciou. SR má obrat za prvý polrok tohto roka 1,4 miliardy eur s Ruskou federáciou a 95 % z toho tvoria energetické zdroje ako ropa, plyn a jadrové palivo,“ spresnil.
Z informácie o priebehu a výsledkoch 22. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou 26. októbra 2026 v Moskve, ktorú v utorok vláda vzala na vedomie, vyplýva, že Slovensko a Rusko sa dohodli, že v období medzi zasadnutiami medzivládnej komisie zintenzívnia spoluprácu prostredníctvom stretnutí spolupredsedov a zasadnutí pracovných skupín. SR a Rusko chcú tiež udržiavať konštruktívny dialóg o spolupráci v oblastiach spoločného záujmu v súvislosti s energetikou.
„V prvom rade a najdôležitejšia oblasť je energetika, potom samostatne jadrová energetika, potom to bolo životné prostredie, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, šport a kultúra. Toto sú oblasti, ktoré sme mali zadefinované,“ priblížil slovenský minister zahraničných vecí.
„Pre nás je absolútne dôležité, aby sme riešili otázku energetickú. To chcem zdôrazniť ako základ toho celého nášho rokovania. Dostali sme sa do pozície, ktorá nebola nami zapríčinená, ale EÚ obídením, podľa nášho názoru pravidiel o EÚ, schválila takzvaný legislatívny balík RePowerEU, ktorým núti Slovenskú republiku v septembri budúceho roku ukončiť akýkoľvek nákup plynu z Ruskej federácie. My sme z tohto dôvodu aj spoločne s Maďarskom dali podanie alebo žalobu na Európsky súd, kde práve namietame obídenie týchto pravidiel. My si myslíme, že je to čisto sankcia, ktorá mala byť v režime jednomyseľného hlasovania,“ podčiarkol.
Upozornil, že pri plyne má SR podpísaný kontrakt až do roku 2034. „A tento kontrakt je typu ‚pay or take‘, to znamená zaplať alebo zober. To znamená, že ak nebudeme (plyn) odoberať, čo teda nebudeme môcť už od septembra budúceho roku odoberať, tak budeme musieť platiť. A z tohto hrozí našej štátnej firme Slovenský plynárenský podnik (SPP), ktorá má podpísanú zmluvu do roku 2034, sankcia, ktorá môže byť pre Slovenskú republiku a pre túto firmu absolútne devastujúca,“ zdôraznil.
Informoval, že podľa údajov Eurostatu západné krajiny odobrali od roku 2022 od Ruska energetické zdroje v hodnote 200 miliárd eur. „Len nákup skvapalneného ruského plynu, potom ako sa prijala legislatíva RePower, stúpol v západných krajinách o tretinu. Ruská strana hovorí, že je to odber za 320 miliárd eur. To sú obrovské objemy, ktoré v súčasnosti západné krajiny obchodujú s Ruskou federáciou. SR má obrat za prvý polrok tohto roka 1,4 miliardy eur s Ruskou federáciou a 95 % z toho tvoria energetické zdroje ako ropa, plyn a jadrové palivo,“ spresnil.
Z informácie o priebehu a výsledkoch 22. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou 26. októbra 2026 v Moskve, ktorú v utorok vláda vzala na vedomie, vyplýva, že Slovensko a Rusko sa dohodli, že v období medzi zasadnutiami medzivládnej komisie zintenzívnia spoluprácu prostredníctvom stretnutí spolupredsedov a zasadnutí pracovných skupín. SR a Rusko chcú tiež udržiavať konštruktívny dialóg o spolupráci v oblastiach spoločného záujmu v súvislosti s energetikou.