J. Blanár: Slovensko má dvere na indický trh otvorené

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovensko má dvere na indický trh otvorené. Uviedol to vo štvrtok 22. februára minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) na slovensko-indickom fóre v rámci jeho pracovnej cesty. Zúčastnilo sa na ňom 22 podnikateľov a zástupcov inštitúcií zo Slovenska, ako aj vyše 100 indických partnerov, o čom informoval komunikačný odbor rezortu.



"Podujatie prináša vynikajúcu príležitosť pre naše spoločnosti stretnúť sa so svojimi potenciálnymi partnermi osobne, rokovať priamo v Indii, rozvinúť existujúce a nadviazať nové kontakty. Mnohé z nich absolvovali tiež ďalšie stretnutia, napríklad aj na ekonomickom fóre Konfederácie indického priemyslu alebo v rámci vlastných vopred dohodnutých iniciatív, čo je jasným signálom, že Slovensko má dvere na indický trh otvorené," priblížil Blanár.



Na Slovenskom inovačnom a technologickom dni taktiež vyzdvihol aktívnu iniciatívu a dlhodobú prácu Zastupiteľského úradu SR v Dillí, s cieľom podporiť slovenské firmy podnikajúce v Indii, ako aj indické investície na Slovensku.



India je podľa slov štátneho tajomníka rezortu diplomacie Rastislava Chovanca mimoriadne rýchlo rastúca ekonomika. "V priebehu troch rokov by mala mať India tretie najvyššie HDP na svete, je to trh s viac ako 1,4-miliardovou populáciou, na ktorom chceme pôsobiť aj my," dodal.



Vďaka exportu podľa neho rastie nielen samotná firma, ale tiež jej domovská krajina. "Pôsobenie spoločnosti v zahraničí môže priniesť prácu aj pre slovenských zamestnancov, preto je naším cieľom pomôcť podnikateľom nájsť vhodných partnerov, aby sme mali na Slovensku väčší počet týchto firiem," doplnil.



Ako uviedol veľvyslanec SR v Indii Róbert Maxián, osobná angažovanosť a pravidelný politický dialóg prinášajú konkrétne výsledky rýchlejšie. "India je mimoriadne komplexné a zložité prostredie, pred vstupom na trh sa treba dôkladne pripraviť. Ak je firma vytrvalá, dokáže sa prispôsobiť teritóriu, má dobrého partnera, využije našu pomoc a rady, dokáže si nájsť vhodnú oblasť spolupráce a uplatniť sa na indickom trhu," dodal Maxián.



Počas Slovenského inovačného a technologického dňa podpísal Chovanec so zástupcom indického Úradu pre normalizáciu Chandanom Bahlom memorandum o porozumení, medzi touto indickou inštitúciou a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR.