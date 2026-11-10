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J. Blanár: SR chce znížiť obchodný deficit s Čínou a získať investície
Slovensko má podľa Blanára záujem rozvíjať spoluprácu s Čínou nielen v tradičných odvetviach, ale aj v digitalizácii, informačných technológiách, automatizácii či výskume.
Autor TASR
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Peking/Bratislava 10. novembra (TASR) - Prioritami Slovenska vo vzťahu s Čínou je znižovanie obchodného deficitu, podpora slovenského exportu a prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol v Pekingu, kde v utorok otvoril slovensko-čínske podnikateľské fórum za účasti 19 slovenských spoločností a inštitúcií. TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Zastúpenie slovenských firiem z rôznych odvetví - od energetiky a vodného hospodárstva až po informačné technológie, ukazuje, že máme veľký potenciál na rozširovanie hospodárskych vzťahov. Naším cieľom je, aby tieto aktivity prinášali konkrétne výsledky a boli výhodné pre obe strany,“ zdôraznil Blanár.
Súčasťou fóra bol aj podpis memoránd medzi slovenskými a čínskymi partnermi. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísala memorandum s Farmou čínsko-československého priateľstva, spoločnosť Nuclear Power podpísala memorandá s Čínskou generálnou jadrovou korporáciou (CGN) a Čínskou národnou jadrovou korporáciou (CNNC), Probugas so spoločnosťami Wuxi Longterm Machinery Technologies a Qingdao Antai Heavy Industry Machinery.
Slovensko má podľa Blanára záujem rozvíjať spoluprácu s Čínou nielen v tradičných odvetviach, ale aj v digitalizácii, informačných technológiách, automatizácii či výskume. Dôležitou súčasťou vzájomnej spolupráce sú tiež čínske investície, ktoré môžu priniesť nové technológie, podporiť spoluprácu slovenských firiem s univerzitami a výskumnými inštitúciami a posilniť ich zapojenie sa do medzinárodných dodávateľských reťazcov.
Dôveru čínskych investorov už v súčasnosti potvrdzuje 41 spoločností pôsobiacich na Slovensku. K najväčším projektom patria závod na výrobu batérií spoločností InoBat a Gotion High Tech v Šuranoch a automobilka Volvo vo Valalikoch pri Košiciach, ktorej vlastníkom je čínska skupina Geely. Každý z projektov predstavuje investíciu v hodnote približne 1,2 miliardy eur.
„Naša strategická poloha v srdci Európy spolu s členstvom v Európskej únii a eurozóne robí zo Slovenska atraktívnu bránu na jednotný európsky trh. Ponúkame etablovanú priemyselnú základňu, kvalifikovaných pracovníkov a silné prepojenie na európske výrobné a logistické siete. Vidíme preto veľký potenciál v spojení slovenských priemyselných a inžinierskych skúseností s čínskymi inováciami a investičnými možnosťami,“ vyzdvihol minister.
Blanár absolvuje v dňoch 9. až 16. novembra pracovnú cestu do Číny a na Filipíny. V Pekingu ďalej pokračuje bilaterálnymi rokovaniami so šéfom čínskej diplomacie Wang Im a otvorí nový slovenský inštitút. Po presune na Filipíny slávnostne otvorí Veľvyslanectvo SR v Manile, na ministerskom zasadnutí Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) podpíše prístupovú listinu SR k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) a absolvuje ďalšie bilaterálne rokovania.
„Zastúpenie slovenských firiem z rôznych odvetví - od energetiky a vodného hospodárstva až po informačné technológie, ukazuje, že máme veľký potenciál na rozširovanie hospodárskych vzťahov. Naším cieľom je, aby tieto aktivity prinášali konkrétne výsledky a boli výhodné pre obe strany,“ zdôraznil Blanár.
Súčasťou fóra bol aj podpis memoránd medzi slovenskými a čínskymi partnermi. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísala memorandum s Farmou čínsko-československého priateľstva, spoločnosť Nuclear Power podpísala memorandá s Čínskou generálnou jadrovou korporáciou (CGN) a Čínskou národnou jadrovou korporáciou (CNNC), Probugas so spoločnosťami Wuxi Longterm Machinery Technologies a Qingdao Antai Heavy Industry Machinery.
Slovensko má podľa Blanára záujem rozvíjať spoluprácu s Čínou nielen v tradičných odvetviach, ale aj v digitalizácii, informačných technológiách, automatizácii či výskume. Dôležitou súčasťou vzájomnej spolupráce sú tiež čínske investície, ktoré môžu priniesť nové technológie, podporiť spoluprácu slovenských firiem s univerzitami a výskumnými inštitúciami a posilniť ich zapojenie sa do medzinárodných dodávateľských reťazcov.
Dôveru čínskych investorov už v súčasnosti potvrdzuje 41 spoločností pôsobiacich na Slovensku. K najväčším projektom patria závod na výrobu batérií spoločností InoBat a Gotion High Tech v Šuranoch a automobilka Volvo vo Valalikoch pri Košiciach, ktorej vlastníkom je čínska skupina Geely. Každý z projektov predstavuje investíciu v hodnote približne 1,2 miliardy eur.
„Naša strategická poloha v srdci Európy spolu s členstvom v Európskej únii a eurozóne robí zo Slovenska atraktívnu bránu na jednotný európsky trh. Ponúkame etablovanú priemyselnú základňu, kvalifikovaných pracovníkov a silné prepojenie na európske výrobné a logistické siete. Vidíme preto veľký potenciál v spojení slovenských priemyselných a inžinierskych skúseností s čínskymi inováciami a investičnými možnosťami,“ vyzdvihol minister.
Blanár absolvuje v dňoch 9. až 16. novembra pracovnú cestu do Číny a na Filipíny. V Pekingu ďalej pokračuje bilaterálnymi rokovaniami so šéfom čínskej diplomacie Wang Im a otvorí nový slovenský inštitút. Po presune na Filipíny slávnostne otvorí Veľvyslanectvo SR v Manile, na ministerskom zasadnutí Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) podpíše prístupovú listinu SR k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) a absolvuje ďalšie bilaterálne rokovania.