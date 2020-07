J. Borrell kritizoval USA za sankcie proti európskym firmám

Brusel 18. júla (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v piatok (17. 7.) ostro kritizoval Spojené štáty za to, že čoraz častejšie používajú hrozby voči firmám podieľajúcim sa na výstavbe plynovodov a ropovodov z Ruska do Európy.



"Som hlboko znepokojený čoraz častejším používaním sankcií alebo hrozby sankcií Spojenými štátmi proti európskym firmám a záujmom," uviedol Borrell. "Boli sme svedkami tohto trendu v prípade Iránu, Kuby, Medzinárodného trestného súdu a naposledy v prípade projektov plynovodov Severný prúd 2 a Turecký prúd."



Borrell týmto spôsobom reagoval na snahy USA sprísňovaním sankcií zastaviť takmer dokončený projekt plynovodu Severný prúd 2, ktorý má z Ruska do Nemecka transportovať plyn pod Baltským morom.



USA vlani uvalili sankcie na európske firmy podieľajúce sa na výstavbe plynovodu Severný prúd 2. Washington tvrdí, že plynovod by zvýšil závislosť Európskej únie (EÚ) od ruského plynu.



Podľa Borrella sankcie Spojených štátov "porušujú medzinárodné právo". Dodal, že tretie krajiny nemôžu rozhodovať o európskej politike v Európe.



Borrell v júni pohrozil, že EÚ uvažuje v reakcii na snahy USA zastaviť dokončenie projektu o odvetných sankciách.



Moskva tvrdí, že USA sa snažia zastaviť projekt, aby americké firmy mohli predávať na európskych trhoch plyn za vyššie ceny než Rusko.