J. Božik: Financovanie samospráv by malo byť založené na daňovom mixe

Bratislava 11. februára (TASR) - Nový model financovania je pre samosprávy veľmi dôležitá téma. Do budúcnosti by uprednostnili financovanie cez mix rôznych daní, nielen z dane z príjmu fyzických osôb, ako je to v súčasnosti. Uviedol to v utorok po rokovaní Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) jeho predseda Jozef Božik.



"Bavíme sa otvorene o daňovom mixe, ktorý by pozostával nielen z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ale aj právnických osôb, tak isto aj podiel na výnose dane z pridanej hodnoty (DPH)... My potrebujeme vytvoriť systém na to, aby ak sa náhodou nejaká reprezentácia rozhodne upravovať výnos dane z príjmov fyzických osôb, aby tu boli ďalšie kompenzačné mechanizmy a nie, že sa pravidelne musíme nejakým spôsobom doprosovať, niekedy je to až nedôstojné, aby nám vyplatili 10, 20, 30 alebo 50 miliónov eur," vysvetlil Božik.



Podobný vyvážený model daňového mixu je podľa neho známy napríklad z Českej republiky, kde funguje veľmi dobre. "Áno, bavíme sa v súvislosti s modernizáciou samosprávy aj o tom, že sa musí zmeniť systém financovania. Ale nie spôsobom, že jedna daň bude pre mestá, iná daň bude pre obce, iná daň bude pre samosprávne kraje. Pretože my tých peňazí viac v tom systéme nebudeme mať," doplnil predseda ZMOS.