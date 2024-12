J. Božik: Rok 2024 bol pre samosprávy mimoriadne ťažký a zložitý

Bratislava 31. decembra (TASR) - Rok 2024 bol pre samosprávy mimoriadne ťažký a zložitý. Priniesol prehlbovanie problémov vo viacerých segmentoch. Mestá a obce sa museli vyrovnávať s nedostatkom financií, pre ktoré museli konsolidovať. Pre TASR to skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.



Končiaci rok označil predseda najväčšej stavovskej organizácie samospráv za horší ako rok 2023. "Stále sme mali prítomnú infláciu, aj keď už nebola cválajúca. Tak, ako aj v roku 2023, aj v tomto roku nám chýbala viac ako pol miliarda eur. Kým v roku 2023 sme ešte vedeli dokázať vyjednať nejakú pomoc,... tento rok sa nič také neudialo, museli sme čerpať z rezervných fondov," uviedol Božik.



Predseda ZMOS, naopak, vyzdvihol dohodu na zmene zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá bude platiť aj pre budúci rok, no zároveň podotkol, že peniaze naďalej samosprávam chýbajú, a to z titulu daňových bonusov, chýbajú im i peniaze na riadny chod, lebo na konci roka evidujú výpadok vo výške 31 miliónov eur oproti plánovanému štátnemu rozpočtu.



"Bol to rok mimoriadne ťažký, mimoriadne zložitý. Bol to rok, keď sa prehlbovali problémy vo viacerých segmentoch. Zároveň, čo považujem za relatívne pozitívne, je to, že sme dokázali vyjednať aspoň rozumnejšiu politiku, pokiaľ ide o naplnenie míľnika v prípade materských škôl, ktoré prešli z pôsobnosti originálnej do preneseného výkonu štátnej správy," doplnil predseda ZMOS.



Zároveň vyzdvihol, že samosprávam sa podarilo oddialiť účinnosť novej stavebnej legislatívy či optimalizáciu siete nemocníc. "Za pozitívum považujeme nový a už schválený zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bol požiadavkou starostov a primátorov," poznamenal a zároveň ocenil naštartovanie projektu zdieľaných centier.



"Zostáva len dúfať, že rok 2025 prežijeme, pretože ten bude ešte ťažší ako tie uplynulé. Bohužiaľ, my konsolidujeme už piaty rok a hoci sme najzodpovednejší hospodári, dnes sme sa už dostali do stavu, keď musíme tvrdo už len šetriť, tzn. šetríme na dotáciách, často aj na investíciách, dokonca nie je z čoho ani spolufinancovať európske projekty," podotkol Božik s tým, že situácia nie je rovnaká na celom území Slovenska.



ZMOS pracuje na pláne modernizácie samosprávy, súčasťou plánu je aj definovanie financovania samospráv, pokiaľ ide o daňový mix. Predseda priblížil, že model chce ZMOS pripraviť tak, aby s ním bola všeobecná spokojnosť. Bude rozvrhnutý do niekoľkých časových etáp a riešiť bude nielen postavenie samosprávy, ale i výkon štátnej správy.



Organizácia i v končiacom roku podľa Božika získala na vážnosti, išla i do medzinárodných projektov, buduje nové partnerstvá a vracia aj na európsku scénu. "ZMOS mal rok relatívne úspešný, získali sme nových členov aj medzi mestami. Dnes ZMOS reprezentuje 141 mestských samospráv a takmer 2700 obcí. Zostáva tak najsilnejšou, najstaršou a najreprezentatívnejšou skupinou," skonštatoval.