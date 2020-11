J. Budaj: Lyžiarska hala na Donovaloch je veľkým zásahom do prostredia

Bratislava 19. novembra (TASR) - Letná lyžiarska hala, ktorá sa má postaviť na Donovaloch, je mimoriadnym zásahom do životného prostredia. Povedal to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) po štvrtkovom rokovaní vlády. Podotkol, že ak posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré prešlo v tejto veci pod envirorezort, dopadne dobre, nebude ho politicky blokovať.



Minister deklaruje, že celý prípad výstavby letnej lyžiarskej haly preskúma z odborného hľadiska a po stanovisku pracoviska ministerstva bude informovať verejnosť. Posudzovanie EIA je podľa Budaja veľmi prísne odborná práca.



Budaj tvrdí, že žiadne posudzovanie EIA nikdy neovplyvňoval politicky alebo svojím názorom. "Ak oddelenie posúdi, že táto lyžiarska hala sa upravila, zmenila a prispôsobila, že nemá vážne dosahy na životné prostredie, tak také stanovisko určite vyjde a ja ho nebudem politicky blokovať," uviedol minister.



Donovaly považuje Budaj za komercionalizované a majú podľa neho ďaleko od divokej prírody. Lyžiarska hala by mala mať viac ako 500 parkovacích miest a podľa Budaja by to bol priveľký zásah áut do tejto lokality.



Minister poznamenal, že ak výstavba haly dostala "pečiatky na povolenie" od okresného úradu, malo by sa pozrieť na to, či sa na tomto oddelení rešpektovali zákony.



Envirorezort prebral konanie o výstavbe letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort na Donovaloch. Chce dôkladne preveriť aj podmienky na vydanie záverečného stanoviska s dôrazom na ochranu prírody a pozrie sa aj na kroky, ktoré doteraz podnikol Okresný úrad (OÚ) v Banskej Bystrici.



Vo veci výstavby haly v júni tohto roka podala okresná prokuratúra žalobu na Krajský súd v Banskej Bystrici. OÚ v Banskej Bystrici tiež v októbri zrušil rozhodnutie obce Donovaly o umiestnení lyžiarskej haly Donovalley Resort v oblasti EIA. Investor nateraz nemôže pokračovať v realizácii projektu.



Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 23.000 ľudí.