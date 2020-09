J. Budaj: Na Slovensku sa rozpadá odpadové hospodárstvo

Bratislava 22. septembra (TASR) - Na Slovensku sa rozpadá odpadové hospodárstvo, a preto je dôležité presadiť novelu zákona o odpadoch. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v reakcii na Zväz obchodu (ZO) SR. Ten je znepokojený "závažnými problémami v legislatívnom procese zákona".



Novela zákona o odpadoch bola podľa Budaja od začiatku zle nastavená. Pandémia nového koronavírusu zlomila odpadové hospodárstvo, tvrdí minister. Výrobcovia a obchod neplatia do systému odpadového hospodárstva dostatočne toľko, aby prežil. Pripomína, že tohtoročné leto nemalo 400 obcí zazmluvnenie odvážania separovaného odpadu.



"My nerobíme pre žiadny lobing, ani pre obchodný reťazec. Ak chce mať mimoriadne zisky na úkor odpadového hospodárstva a na úkor čistoty krajiny, nech to povie do očí obyvateľom a svojim spotrebiteľom," podotkol Budaj.



Prezident ZO SR Martin Katriak v utorok na tlačovej konferencii povedal, že od januára budúceho roka nastane šesťnásobný nárast recyklačných poplatkov. Minister však poznamenal, že cenník pôjde mimo zákona o odpadoch a prejde riadnym legislatívnym procesom. Cenníku bude tiež predchádzať verejná diskusia. Budaj deklaroval, že zvolá diskusiu za okrúhlym stolom s médiami.



Zväz si myslí, že prijatie takéhoto právneho predpisu bude znamenať mimoriadne náklady pre obchodníkov a ďalších podnikateľov s možnými fatálnymi dosahmi na ich hospodárenie.