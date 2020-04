J. Budaj podpísal iniciatívu pomoci pri zelenom reštarte ekonomiky

Bratislava 17. apríla (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) podpísal iniciatívu na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky. Iniciatíva má pomôcť pri obnove hospodárstva po pandémii v Európe s ohľadom na pretrvávajúcu klimatickú krízu. Minister o tom informoval v piatok na tlačovej konferencii. Pridal sa tak k 13 ministrom životného prostredia z členských štátov Európskej únie, ktorí iniciatívu podporili.



Slovensko dokument podpísalo ako prvá krajina zo skupiny krajín V4. "Prežívame koronakrízu a nesmieme zabudnúť, že ak sa nás teraz na chvíľu príroda dotkla a otriasla našimi systémami výroby, konzumu a spotreby, tak oveľa väčším zásahom by bolo, ak by sme nebránili klimatickej zmene," uviedol minister. Dodal, že Slovensko sa tak pridalo z najzelenšiemu a najmodernejšiemu dokumentu, ktorý pripomína, že v Európe nastali zlomové časy.



Budaj v súvislosti s podpisom navrhol, aby sa zriadil koordinačný orgán. Ten by mal prekladať záväzky a deklarácie, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo, do konkrétnych krokov. "Ak sa do roku 2030 má niečo zmeniť, ak sa majú naozaj zabrzdiť hrozivé trendy a Slovensko sa má stať zdravšou krajinou s lepším vzduchom a čistejšou vodou, musíme mať jasný 'cestovný' plán," poznamenal.



Do koordinačného orgánu Budaj pozval podpredsedov vlády Richarda Sulíka (SaS), Štefana Holého (Sme rodina) a Veroniku Remišovú (Za ľudí). "Každý má presne ten rezort, ktorý môže kľúčovým spôsobom pomôcť, aby Slovensko naplnilo svoje ambície a využilo túto šancu," povedal šéf envirorezortu.



Budaj si praje, aby si Slovensko po pandémii zobralo šancu konečne začať dobiehať deficit moderných, environmentálnych a informačných technológií.



Ministri žiadajú Európsku komisiu, aby už teraz zvýšila klimatické ciele k roku 2030 v súlade s požiadavkami Parížskej dohody. Odpovede na krízu by sa podľa ministrov mali zakladať na spájaní princípov solidarity v boji s pandémiou, stratou biodiverzity a klimatickou zmenou. Žiadajú, aby sa Európsky ekologický dohovor začlenil do obnovy ekonomiky Európskej únie po kríze spôsobenej novým koronavírusom.