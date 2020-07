J. Budaj požiadal riaditeľa SVP o dôkladný audit vodných stavieb

Bratislava 20. júla (TASR) - Minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) požiadal nového riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Róberta Hoka o dôkladný audit vodných stavieb. Očakáva aj revíziu nájmov pozemkov na okraji tokov a vodných nádrží. Budaj to uviedol na sociálnej sieti.



Šéf envirorezortu taktiež požiadal Hoka, aby prehodnotil prácu jednotlivých odštepných závodov a povodí. Tam, kde sú k tomu dôvody, by sa mal nový riaditeľ "rozísť s neschopnými" a usporiadať potom transparentné výberové konania, povedal.



"Snažil som sa, aby si nový riaditeľ bol vedomý, že ministerstvo, ako zriaďovateľ SVP, už nestrpí žiadne plytvanie s verejnými prostriedkami a nestrpíme ani náznak korupcie. Očakávam od neho víziu podniku schopného uskutočňovať nie iba betónové múry a bágrovacie zásahy, ktoré neraz namiesto ochrany poškodzovali prírodu," povedal Budaj. SVP by podľa Budaja mal obciam a regiónom ponúknuť dômyselné úpravy krajiny, ktoré budú zvyšovať jej vodozádržnú schopnosť.



Hok sa s Budajom dohodol, že do 1. septembra predloží konkrétny koncept, ako urobiť z neefektívnej a zastaranej firmy, podnik užitočný pre Slovensko. S projektom chce potom Budaj oboznámiť verejnosť.



Ministerstvo v piatok (17. 7.) informovalo, že novým riaditeľom SVP sa stal Róbert Hok. Vo výberovom konaní, ktoré sa konalo 10. júla, získal 129 bodov. Minister zároveň pripomenul, že Hok pochádza zvnútra podniku.



SVP zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný majetok. Stará sa aj o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd, aj o protipovodňovú ochranu a vytváranie plavebných podmienok.