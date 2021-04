J. Budaj: Programové vyhlásenie vlády podporí zelenšiu ekonomiku

Bratislava 20. apríla (TASR) - Nové programové vyhlásenie vlády podporí budovanie zelenšej a odolnejšej ekonomiky voči zmene klímy. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) po prvom zasadnutí Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu. Výsledkom činnosti rady bude stratégia dosiahnutia klimatických cieľov a uhlíkovej neutrality.



"Európska zelená dohoda je ambicióznym a zároveň nevyhnutným plánom pre zelenú transformáciu európskeho hospodárstva. Má zabezpečiť jeho ďalší rozvoj, pričom jeho prosperita a konkurencieschopnosť nebude založená na lineárnych modeloch výroby a spotreby. Bude vychádzať práve z rešpektovania limitov planéty Zem, stanovených vedcami," povedal Budaj.



Rada vlády prijala na zasadnutí šesť základných bodov, ktorými sa ministerstvá mali riadiť pri tvorbe svojich materiálov. Ide o znižovanie emisií skleníkových plynov, adaptáciu na zmenu klímy, obnovu a ochranu biodiverzity, podporu environmentálnej udržateľnosti, snahu o pokrok regeneračného rastu a prechod k obehovému hospodárstvu, stratégiu nepridávania znečistenia.



"Chceme, a prijali sme k tomu uznesenie, podporovať také rozhodnutia a strategické materiály na vláde, ktorých základom bude žiadne škodenie kvalite životného prostredia na Slovensku," povedal Budaj.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý je zároveň aj podpredsedom rady vlády, oceňuje aktivitu Budaja, aby ministri koordinovali svoje kroky v znižovaní emisií a Slovensko tak naplnilo ciele do roku 2030 a do roku 2050. "Najhoršie je robiť protichodné kroky. Tomu má zabrániť táto rada," poznamenal. Pri každom opatrení, ktoré bude rada vlády prijímať, bude Sulík klásť tri otázky: koľko to bude stáť, kto to zaplatí a čo to prinesie. Hovorí, že to musí byť pri každom opatrení vyjasnené a vybrať by sa mala alternatíva, ktorá bude pre Slovensko najvýhodnejšia. Sulík poukázal aj na to, že zmeny prichádzajúce príliš rýchlo budú "šokom" pre ekonomiku.



Budaj deklaroval, že opatrenia na ochranu životného prostredia nepôjdu proti hospodárskym záujmom.



Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody. Koordinuje činnosť a spoluprácu ministerstiev, samospráv aj ostatných orgánov štátnej správy. Rada bude sledovať koordináciu sektorových politík a zmonitoruje súlad s prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.



Európska zelená dohoda prináša súbor politík a opatrení pre oblasť zmeny klímy, energetiky, obehového hospodárstva, zachovania a obnovy ekosystémov a biodiverzity, potravinovej sebestačnosti alebo inteligentnej mobility, ktoré zasiahnu takmer každý sektor.