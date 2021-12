J. Bullard: Inflácia je vysoká, Fed by mal menovú politiku sprísniť

St. Louis 3. decembra (TASR) - Napriek pretrvávajúcim rizikám v súvislosti s pandémiou by americká centrálna banka mala pristúpiť k sprísneniu menovej politiky. Uviedol to v piatok prezident Federálnej banky v St. Louis James Bullard, pričom poukázal na nečakane vysokú infláciu, výrazný hospodársky rast a napätú situáciu na trhu práce.



"Vzhľadom na tieto faktory by mal FOMC (Výbor pre operácie na voľnom trhu) už na najbližšom zasadnutí zvážiť možnosť zrýchlenia tempa sprísňovania menovej politiky," povedal Bullard na stretnutí s Asociáciou bankárov štátu Missouri.



V USA síce v novembri vzniklo podstatne menej nových pracovných pozícií, než sa čakalo, Bullard v tom však problém nevidí. Ministerstvo práce v piatok informovalo, že v novembri vzniklo v americkej ekonomike iba 210.000 nových pracovných miest, zatiaľ čo sa čakalo vytvorenie 573.000 nových pozícií. Podľa Bullarda sa však situácia na pracovnom trhu bude naďalej výrazne zlepšovať. Čo sa týka nového variantu koronavírusu omikron, zatiaľ je príliš skoro na posúdenie jeho vplyvu na americkú ekonomiku, dodal.



Bullard patrí k najväčším jastrabom v americkej centrálnej banke (Fed). Je jedným z tých, ktorí tlačia na rýchle ukončenie programu nákupu aktív. Už skôr sa vyjadril, že banka by mala program ukončiť v prvých mesiacoch budúceho roka, aby mohla v prípade potreby začať so zvyšovaním úrokových sadzieb už v jarných mesiacoch. Svojim piatkovým vyjadrením svoj postoj k otázke sprísňovania menovej politiky ešte pritvrdil.



Nasledujúca schôdzka Fedu, na ktorej bude centrálna banka rozhodovať o ďalšom nastavení menovej politiky, sa uskutoční 14. a 15. decembra. Pri súčasnej redukcii nákupu aktív by sa tento program mal ukončiť v júni budúceho roka. Ako však Bullard uviedol, vzhľadom na tohtoročný nečakaný inflačný šok by mal FOMC napriek pretrvávajúcim pandemickým rizikám akomodatívnu menovú politiku ukončiť.