Castex: Francúzsko prípade druhej vlny nezavedie úplnú blokádu

Paríž 8. júla (TASR) – Francúzska vláda sa pripravuje na druhú vlnu ochorenia COVID-19, ktorá by sa mohla objaviť v nadchádzajúcich mesiacoch, ale nebude reagovať ďalšou celoštátnou blokádou na obmedzenie jej šírenia, len lokálnymi blokádami. Vyhlásil to nový premiér Jean Castex v rozhovore pre televíziu RTL.



„Mojím cieľom je pripraviť Francúzsko na prípadnú druhú vlnu nákazy pri súčasnom zachovaní nášho každodenného života, nášho hospodárskeho a sociálneho života,“ povedal Castex.



„Nebudeme však zavádzať takú blokádu ako v marci, pretože sme zistili, že ekonomické a ľudské dôsledky úplnej blokády sú katastrofálne,“ skonštatoval.



Namiesto toho by k akémukoľvek zatváraniu firiem alebo nariadeniu ľuďom, aby zostali doma, malo dôjsť len v konkrétnych regiónoch.



Castexa minulý týždeň vymenoval prezident Emmanuel Macron za predsedu novej vlády, ktorej úlohou bude vyviesť krajinu z najhoršej hospodárskej krízy od druhej svetovej vojny.



Odzneli pritom sľuby o miliardách eur na investície a opatrenia na obmedzenie straty pracovných miest v ekonomike, ktorá má tento rok klesnúť o 10 %.



„Budeme chrániť ľudí, ale predovšetkým budeme investovať do ekologickej transformácie, do obnovy našej krajiny,“ povedal Castex. Potvrdil tiež, že na rokovaniach s odbormi tento týždeň zvýšil navrhovaný nárast miezd a rozpočtu pre zdravotníckych pracovníkov o približne jednu miliardu eur, čím celkový objem prostriedkov dosiahol 7,5 miliardy eur.



Lídri odborov však tvrdia, že to povedie k zvýšeniu miezd zdravotných sestier a ďalších pracovníkov v tzv. prvej línii boja proti novému koronavírusu iba o 180 eur mesačne, čo značne zaostáva za ich požiadavkou na nárast o 300 eur.



Vo Francúzsku už podľahlo novému koronavírusu takmer 30.000 ľudí.