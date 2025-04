J. D. Vance: Vláda USA nájde riešenie pre TikTok do tejto soboty

Washington 3. apríla (TASR) - Vláda USA by mala nájsť riešenie pre čínsku aplikáciu na tvorbu krátkych videí TikTok do konečného termínu, ktorý je stanovený na túto sobotu (5. 4.), uviedol vo štvrtok americký viceprezident J. D. Vance. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vláda je na „dobrom mieste“, ale potrebuje ešte niekoľko dní na dokončenie niektorých aspektov, povedal Vance pre televíznu stanicu Fox News. Prezident Donald Trump oznámi riešenie pred uplynutím lehoty, zdôraznil Vance. Vlastník aplikácie, čínska spoločnosť ByteDance, mala podľa zákona predať TikTok do 19. januára, v opačnom prípade by bola v Spojených štátoch zablokovaná. Trump po návrate do Bieleho domu túto lehotu predĺžil do 5. apríla.



Vance uviedol, že Trumpova administratíva mala dva ciele: „Po prvé, chcete sa uistiť, že aplikácia TikTok v Spojených štátoch nešpehuje ľudí. Chcete tiež umožniť ľuďom prístup k tejto neuveriteľnej platforme, kde sa veľa mladých ľudí dozvedelo o politike Trumpovej administratívy. A obe tieto veci sme dosiahli,“ povedal viceprezident.



Podľa medializovaných informácií spoločnosť Amazon nedávno prejavila záujem o kúpu TikToku. Najväčší internetový predajca na svete predložil túto ponuku v liste Vanceovi a ministrovi obchodu Howardovi Lutnickovi, uviedol v stredu (2. 4.) denník New York Times. Rôzne strany zapojené do rokovaní však údajne neberú ponuku Amazonu vážne. ByteDance a TikTok doteraz tvrdili, že nie je možné predať len americkú časť aplikácie, pretože by sa tým rozpadla celá platforma.



Trump vyhlásil, že „existujú rôzne spôsoby, ako kúpiť TikTok“, a že nájdu ten, ktorý je pre USA najlepší. Ďalším potenciálnym kupcom TikToku je softvérová spoločnosť Oracle, ktorú ByteDance už poverila zabezpečením údajov používateľov z USA.