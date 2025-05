J. Doležal: Okresanie poľnohospodárskej politiky oslabí základy EÚ

Brusel 20. mája (TASR) - Utorňajší protest predstaviteľov národných poľnohospodárskych zväzov z krajín EÚ v Bruseli treba vnímať aj v kontexte série vlaňajších mohutných protestov európskych farmárov naprieč celou Európou a ako odkaz, že spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ nie je možné oslabovať. Uviedol to Jan Doležal, predseda Agrárnej komory Českej republiky a viceprezident najväčšieho agropotravinárskeho združenia v EÚ Copa Cogeca, informuje spravodajca TASR.



Európski farmári v utorok v blízkosti inštitúcií EÚ pripravili prvý protest, ktorým vyjadrili nespokojnosť s reformou dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034, ktorú vo februári navrhla Európska komisia.



Doležal pripomenul, že európski farmári, hoci sú „chrbtovou kosťou“ spoločnosti, dostávajú podporu ako v roku 2014, medzitým však v EÚ stúpla inflácia a presadzovala sa aj ambiciózna „zelená“ poľnohospodárska politika, ktorá farmárom na plecia naložila viac povinností a administratívnej záťaže, čo pre nich znamenalo ďalšie náklady.



„Teraz hovoríme o budúcej reforme, ktorá bude ešte ambicióznejšia, a hovorí sa o tom, že peniaze sa nebudú zvyšovať, ale, naopak, krátiť, aj preto, lebo treba splácať peniaze požičané na plán obnovy pre pandémiu Covidu,“ vysvetlil Doležal.



Podľa neho nie je možné, aby farmárom zobrali 20 % zdrojov a pridali o 50 % viac povinností.



„To nemôžeme akceptovať hlavne my v strednej a vo východnej Európe, pretože my sme vstúpili do Únie v roku 2004 a dodnes sme sa nedočkali toho, aby sme mali aspoň priemer platieb, ktoré sú bežné v EÚ,“ povedal.



Podľa jeho slov vízia pre poľnohospodárstvo, tak ako ju predstavil eurokomisár Christophe Hansen zodpovedný za túto oblasť, „je dobrá“, reaguje na mnohé obavy farmárov, nie je však podporená dostatočne silným rozpočtom.



Doležal upozornil, že poľnohospodári musia vnímať aj to, že Ukrajina sa môže stať členom EÚ, čo bude obrovská záťaž na spoločný rozpočet. A že sa bude uzatvárať a dokončovať séria nových dohôd o voľnom obchode s krajinami Mercosur, s Novým Zélandom, Austráliou a Kanadou, čo bude ďalší tlak na farmárov, že budú nižšie výkupné ceny ich tovarov. V hre budú totiž konkurenti z krajín bez takej prísnej regulácie ako v EÚ, preto sú ich výrobky lacnejšie.



„Práve preto poľnohospodári budú potrebovať podporu, lebo inak, a najmä tí mladí farmári, buď nezačnú farmárčiť, alebo s touto činnosťou skončia,“ zdôraznil Doležal a pripomenul, že spoločná poľnohospodárska politika je jedným zo základných kameňov európskej integrácie a jedna z najdôležitejších politík EÚ, aj preto by bolo nevhodné ju „orezávať“.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)