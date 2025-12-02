< sekcia Ekonomika
J. Droba: Kohézia musí zostať základom európskych investícií
Rokovanie sa týkalo aj toho, ako zabezpečiť, aby politika súdržnosti zostala silným nástrojom regionálneho rozvoja.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Kohézia, teda súdržnosť a spolupráca medzi regiónmi, musí zostať základom európskych investícií. Skonštatoval to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba po utorňajšom rokovaní s eurokomisárom pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnú správu Piotrom Serafinom. Diskusia sa sústredila na návrh nového viacročného finančného rámca (MFF) 2028 - 2034. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Pre nás je dôležité sústrediť sa na cieľ a výsledok, aby eurofondy boli menej byrokratické, jednoduchšie a aby sme menej riešili procesy a viac to, čo v území reálne zostane postavené. Teším sa, že eurokomisár ocenil tento prístup, ako aj efektívne a zmysluplné čerpanie fondov,“ uviedol predseda Bratislavského kraja Juraj Droba.
Rokovanie sa týkalo aj toho, ako zabezpečiť, aby politika súdržnosti zostala silným nástrojom regionálneho rozvoja. Regióny podľa šéfa BSK od novej finančnej perspektívy očakávajú stabilitu, predvídateľnosť a skutočné partnerstvo. Pripomenul tiež, že posilnenie konkurencieschopnosti Európy sa nemôže diať na úkor politiky súdržnosti, ktorá je základom regionálneho rozvoja, inovácií aj sociálnej stability. Zdôraznil taktiež, že regióny musia byť v novom MFF plnohodnotnými partnermi.
Bratislavský kraj spolu so slovenskou a českou delegáciou vo Výbore regiónov EÚ presadzuje, aby politika súdržnosti zostala dostupná pre všetky regióny. Rovnako, aby Národné regionálne partnerské plány obsahovali povinné regionálne kapitoly s vlastnými alokáciami a aby Európska komisia viedla s regiónmi priame vyjednávania. Dôležité tiež je, aby mala kohézna politika samostatnú a stabilnú alokáciu a aby nové európske nástroje boli pevne prepojené s územnými potrebami.
„Okrem oficiálneho postoja vlády sú z môjho pohľadu rovnako dôležité aj hlasy regionálnych samospráv. Preto sme dnes diskutovali o tom, ako do rámca tohto dlhodobého rozpočtu zapracovať záujmy Bratislavského kraja - a úprimne povedané, všetkých slovenských regiónov - tak, aby rozpočet aj naďalej podporoval hospodársky rozvoj Slovenska,“ poznamenal Serafin.
Súčasťou rokovania bola aj návšteva eurokomisára v Ekocentre Čunovo, ktoré BSK vybudoval vďaka cezhraničnej spolupráci Slovenska, Rakúska a Maďarska. Ide o environmentálny vzdelávací komplex zameraný na ochranu prírody, biodiverzitu a klimatické výzvy, ktorý zároveň slúži ako vzorový príklad efektívne využitých eurofondov. „Ide o projekt, ktorý spája slovenské, rakúske aj maďarské financovanie. Som presvedčený, že rozpočet Európskej únie plní svoju úlohu najlepšie vtedy, keď spája ľudí. A dnes si dovolím tvrdiť, že európsky rozpočet spája národy,“ doplnil Serafin.
„Pre nás je dôležité sústrediť sa na cieľ a výsledok, aby eurofondy boli menej byrokratické, jednoduchšie a aby sme menej riešili procesy a viac to, čo v území reálne zostane postavené. Teším sa, že eurokomisár ocenil tento prístup, ako aj efektívne a zmysluplné čerpanie fondov,“ uviedol predseda Bratislavského kraja Juraj Droba.
Rokovanie sa týkalo aj toho, ako zabezpečiť, aby politika súdržnosti zostala silným nástrojom regionálneho rozvoja. Regióny podľa šéfa BSK od novej finančnej perspektívy očakávajú stabilitu, predvídateľnosť a skutočné partnerstvo. Pripomenul tiež, že posilnenie konkurencieschopnosti Európy sa nemôže diať na úkor politiky súdržnosti, ktorá je základom regionálneho rozvoja, inovácií aj sociálnej stability. Zdôraznil taktiež, že regióny musia byť v novom MFF plnohodnotnými partnermi.
Bratislavský kraj spolu so slovenskou a českou delegáciou vo Výbore regiónov EÚ presadzuje, aby politika súdržnosti zostala dostupná pre všetky regióny. Rovnako, aby Národné regionálne partnerské plány obsahovali povinné regionálne kapitoly s vlastnými alokáciami a aby Európska komisia viedla s regiónmi priame vyjednávania. Dôležité tiež je, aby mala kohézna politika samostatnú a stabilnú alokáciu a aby nové európske nástroje boli pevne prepojené s územnými potrebami.
„Okrem oficiálneho postoja vlády sú z môjho pohľadu rovnako dôležité aj hlasy regionálnych samospráv. Preto sme dnes diskutovali o tom, ako do rámca tohto dlhodobého rozpočtu zapracovať záujmy Bratislavského kraja - a úprimne povedané, všetkých slovenských regiónov - tak, aby rozpočet aj naďalej podporoval hospodársky rozvoj Slovenska,“ poznamenal Serafin.
Súčasťou rokovania bola aj návšteva eurokomisára v Ekocentre Čunovo, ktoré BSK vybudoval vďaka cezhraničnej spolupráci Slovenska, Rakúska a Maďarska. Ide o environmentálny vzdelávací komplex zameraný na ochranu prírody, biodiverzitu a klimatické výzvy, ktorý zároveň slúži ako vzorový príklad efektívne využitých eurofondov. „Ide o projekt, ktorý spája slovenské, rakúske aj maďarské financovanie. Som presvedčený, že rozpočet Európskej únie plní svoju úlohu najlepšie vtedy, keď spája ľudí. A dnes si dovolím tvrdiť, že európsky rozpočet spája národy,“ doplnil Serafin.