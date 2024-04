J. Eskelund: Protekcionizmus Číny a EÚ môže prerásť do obchodnej vojny

Kanton 17. apríla (TASR) - Rastúca vlna protekcionizmu vo vzájomnom obchode medzi Čínou a Európskou úniou môže prerásť do obchodnej vojny. Upozornil na to v stredu predseda Európskej obchodnej komory v Číne Jens Eskelund. Informovala o tom agentúra Reuters.



Eskelund uviedol, že aj keď niektoré obavy v oblasti obchodu sú na obidvoch trhoch legitímne, hrozí zbytočné prerušenie vzťahov, ak európski a čínski lídri nezačnú viac komunikovať. "Zatiaľ sme ešte nenarazili, ak však budeme pokračovať po tejto ceste, k nehode určite dôjde," povedal Eskelund na stretnutí so zástupcami juhočínskej pobočky Európskej obchodnej komory.



"Je potrebné, aby si naši lídri sadli a začali hľadať riešenia, ako sa vyhnúť riziku nástupu obchodnej vojny. Myslím si, že to už začína byť trochu naliehavé," dodal.