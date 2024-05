J. Gedra: Programové vyhlásenie vlády sa bude pravidelne kontrolovať

Bratislava 23. mája (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) už nebude len deklaratórnym dokumentom, jeho plnenie sa bude pravidelne kontrolovať. Uviedol to vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra na tlačovej konferencii po štvrtkovom rokovaní vlády, na ktorom sa kabinet zaoberal čerpaním eurofondov.



"Programové vyhlásenie vlády je politický dokument, ktorý má svoju mediálnu pozornosť na začiatku, keď vláda začína. S postupom času stráca pozornosť politikov, médií a tiež verejnosti. Hovoríme skôr o ňom, ako o nejakom deklaratórnom materiáli ako o materiáli, ktorý dáva nejaký plán činnosti do budúcna. Dnešným dňom sa imidž tohto materiálu končí, dnes pretavujeme PVV do konkrétnych cieľov, ktoré budú kontrolované, odpočtované a monitorované," priblížil.



Ide podľa jeho slov konkrétne o schválenie návrhu na vytvorenie systému monitorovania plnenia PVV, kde bolo identifikovaných 700 úloh, ktoré sa naformulovali do 150 cieľov. "Tie budú intenzívne komunikované a kontrolované s jednotlivými rezortmi, s príslušnými úradníkmi na jednotlivých rezortoch. Dvakrát ročne bude vláda informovaná o tom, akým spôsobom sme efektívni a úspešní v plnení PVV. Nebude to už programový, ideový dokument, ale konkrétne úlohy, ciele, míľniky, ktoré sa budú dosahovať a, samozrejme, budeme za ne aj politicky zodpovedať," dodal.