J. Greer: USA budú pokračovať vo vyšetrovaní Číny
Greer spustil vyšetrovanie dodržiavania obmedzenej obchodnej dohody s Čínou, ktorá sa dosiahla počas Trumpovho prvého funkčného obdobia.
Autor TASR
Washington 31. októbra (TASR) - USA budú pokračovať vo vyšetrovaní, ktoré otvára dvere novým clám na tovar z Číny. A to aj napriek prímeriu v obchode medzi oboma krajinami. Vyhlásil to americký obchodný zástupca Jamieson Greer, hlavný obchodný vyjednávač prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Greer spustil vyšetrovanie dodržiavania obmedzenej obchodnej dohody s Čínou, ktorá sa dosiahla počas Trumpovho prvého funkčného obdobia. Tento krok bol vnímaný ako potenciálna páka pre amerického prezidenta na jeho stretnutí s čínskym kolegom Si Ťin-pchingom.
Hoci sa lídri počas rokovaní tento týždeň dohodli na pozastavení plánov na vyššie clá a na prísnejšie kontroly vývozu, vyšetrovanie stále pokračuje, povedal Greer vo štvrtok (30. 10.) v rozhovore pre Fox Business. Greer pritom poznamenal, že sa ešte nevyriešili „všetky problémy vo vzťahu medzi USA a Čínou.“
Rozhodnutie nezastaviť vyšetrovanie by mohlo Trumpovi poskytnúť nástroj na odvetu vo forme nových ciel proti Číne, ak by jeho dohoda so Si Ťin-pchingom stroskotala.
Vyšetrovanie prebieha podľa paragrafu 301 Obchodného zákona z roku 1974, ktorý umožňuje prezidentovi zaviesť clá na dovoz z krajín s neprijateľnými obchodnými praktikami. Vyšetrovanie zvyčajne trvá niekoľko mesiacov alebo dlhšie, pričom akékoľvek vykonané úpravy by sa mohli ukázať ako právne trvalejšie ako jednostranné clá, ktoré Trump uvalil.
Federálne súdy tieto clá vyhlásili za nezákonné a najvyšší súd má budúci týždeň prerokovať odvolanie sa administratívy v tomto prípade. Ak sudcovia zrušia prezidentove tzv. recipročné clá, musel by sa obrátiť na iné orgány, aby zvýšili clá pre obchodných partnerov vrátane Číny alebo sa obrátiť na Kongres.
Trumpova prvá obchodná dohoda s Čínou bola čiastočne založená na sľuboch Pekingu, že zvýši nákupy amerických poľnohospodárskych produktov, čo je tento rok zdrojom obnoveného napätia. Štúdia z roku 2024, ktorú si objednala Národná asociácia pestovateľov kukurice a Americká asociácia sóje, odhalila, že Čína „nesplnila“ svoj záväzok kúpiť v rokoch 2020 a 2021 americký poľnohospodársky export v hodnote 80 miliárd USD (69,26 miliardy eur).
Čína sa v najnovšej dohode zaviazala kúpiť v priebehu nasledujúcich rokov najmenej 87 miliónov ton sóje z USA, uviedla ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollinsová.
(1 EUR = 1,155 USD)
