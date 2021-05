J. Hahn vyzval na reformu pravidiel v rámci Paktu stability a rastu EÚ

Berlín 2. mája (TASR) - Komisár Európskej únie pre rozpočet Johannes Hahn vyzval na reformu Paktu stability a rastu EÚ. Ako povedal, je potrebné vytvoriť pružnejšie pravidlá pre krajiny s vysokým dlhom.



Hahn pre online vydanie nemeckého denníka Die Welt v sobotu (1. 5.) povedal, že namiesto pevnej hornej hranice dlhu na úrovni 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) by sa dlhové ciele mali dohodnúť s každou krajinou individuálne, informovala agentúra DPA. Cieľ by mal byť realistický s presne stanoveným časovým rámcom, pričom by mal zahrnovať konkrétne opatrenia na znižovanie dlhu.



Napríklad dlh Grécka dosahuje 205,6 % HDP a Talianska 155,8 % HDP. Podľa Hahna tieto krajiny nie sú schopné znížiť svoj dlh v strednodobom horizonte na stanovených 60 % HDP. "Ani sankcie tu nepomôžu," uviedol.



Navyše, krajiny s vysokým dlhom potrebujú finančné zdroje na investície, ktoré podporia hospodársky rast a prostredníctvom neho zvýšia príjmy a zredukujú dlhovú záťaž, dodal Hahn s tým, že súbežne bude potrebná aj konsolidácia výdavkov. Komisár očakáva, že konzultácie o revízii Paktu stability a rastu EÚ by sa mohli začať na jeseň.