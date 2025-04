J. Hajko: Je čas, aby sme prijali dlhodobú hospodársku politiku

Bratislava 4. apríla (TASR) - Slovensko by malo prijať dlhodobú hospodársku politiku a vláda musí podporovať aj iné odvetvia ako automobilový priemysel. V reakcii na možný vplyv nových ciel, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump na dovoz automobilov aj iných tovarov do USA na slovenskú ekonomiku to uviedol opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH).



„Slovensko je, by sa dalo povedať, veľmocou vo výrobe automobilov a ročne vyváža 100.000 automobilov na trhy Spojených štátov, čo predstavuje tak 2,5 % hrubého domáceho produktu,“ pripomenul Hajko. Clá nepovažuje za konečné a vyzýva EÚ na ďalšie rokovania s USA. Prípadné odvetné opatrenia zo strany Únie Hajko považuje za prostriedok na vyjednávanie s americkou administratívou.