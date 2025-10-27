< sekcia Ekonomika
J. Hajko: Rating Slovensku neklesol, ale vláda sa tým nemôže utešovať
Hajko zároveň zdôraznil, že Standard & Poor’s očakáva výšku deficitu verejných financií na úrovni 4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2027 a 3,8 % v roku 2028.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Ak vláda chce, aby si Slovensko udržalo súčasný rating popri zvládnutí nepriazne vonkajšieho ekonomického prostredia, musí maximálne využiť disponibilné vonkajšie zdroje, lebo vnútorných pomaly niet. To je vztýčený prst pre vládnych politikov, ktorí sa rozhodli ísť cestou ďalšieho zhoršovania podnikateľského prostredia. Uviedol to v pondelok opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH).
„Renomovaná svetová agentúra Standard & Poor’s tesne po tom, ako vláda Roberta Fica (Smer-SD) schválila tretí konsolidačný balík a štátny rozpočet na rok 2026, ponechala Slovensku rating A+ s negatívnym výhľadom. Po uvalení nových tvrdých opatrení na obyvateľov a firmy a po presadení pochybného štátneho rozpočtu je to pre vládu priaznivá správa. Ale s viacerými tvrdými varovaniami,“ uviedol Hajko.
Skonštatoval, že ak nemá Slovensko klesnúť v ratingovom hodnotení o stupeň nižšie, musí napríklad zvládnuť tlak konkurencie v automobilovom priemysle či udržať aspoň mierny hospodársky rast riadnym využitím zdrojov z Európskej únie (EÚ).
Hajko zároveň zdôraznil, že Standard & Poor’s očakáva výšku deficitu verejných financií na úrovni 4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2027 a 3,8 % v roku 2028. „Vláda má v schválenom rozpočte verejnej správy tieto čísla o percento vyššie - 5 % a 4,6 %. Podobné je to pri zadlžení štátu. Kým v roku 2028 agentúra počíta s tým, že hrubý dlh Slovenska bude predstavovať 58 % HDP, vláda ho predbežne vypočítala na 64 % HDP,“ priblížil opozičný poslanec.
Dodal, že pokles ratingu je len otázkou času v prípade, že vláda nedokáže deficit verejných financií napriek tvrdým opatreniam zraziť pod 5 % HDP, ďalej zadlžuje štát a prestáva byť schopná vyberať dane, ktoré si sama nastaví. „Napokon, finanční investori veria Slovensku už dnes oveľa menej ako v minulosti. Slovensko patrí medzi tretinu štátov EÚ, ktoré si požičiavajú na trhoch najdrahšie,“ uzavrel Hajko.
