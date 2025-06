J. Hajko: Súčasná vláda nedokáže viesť štát, musí šetriť na sebe

Bratislava 6. júna (TASR) - Vláda v riadení hospodárenia štátu zlyháva, občania trpia. Uviedol to na v piatok na brífingu opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Hajko (KDH) v reakcii na návrh štátneho záverečného účtu za minulý rok. Vláda by podľa neho mala výrazne šetriť na svojich výdavkoch.



Hospodárenie štátu sa vlani oproti roku 2023 podľa jeho slov nezlepšilo, ale zhoršilo a Slovensko sa strmo ďalej zadlžuje. „Slovensko má jednu z najvyšších mier inflácie v Európskej únii. Od budúceho roka navyše prestanú platiť stropy cien energií pre domácnosti, teda očakávame ďalší inflačný šok,“ priblížil Hajko.



Ďalšia vec, ktorá trápi zamestnávateľov, je, že SR má najvyššiu cenu práce z krajín V4. Na Slovensku je podľa neho hodinová mzda až 18 eur, ale napríklad v Maďarsku je to iba 14 eur. „A čo z toho ostane ľuďom? Slovensko je v tomto ukazovateli úplne na chvoste Vyšehradskej štvorky,“ podčiarkol poslanec NR SR. „V životnej úrovni sme taktiež na chvoste Európskej únie. Sme na 24. mieste zo všetkých štátov EÚ a čo je horšie, stagnuje to v podstate od roku 2012. Nedobiehame priemer EÚ a neviem, kedy ho vôbec dobehneme, ak budeme viesť takúto politiku," zdôraznil.



„My sme vládu nabádali už minulý rok, aby prinášala také konsolidačné opatrenia, ktoré budú spočívať v prvom rade na tom, aby šetrila na sebe. Vláda musí na sebe šetriť, a nie si dávať vysoké odmeny, nemôže naberať ďalších zamestnancov vo verejnej správe, ale musí šetriť na tovaroch, službách, energiách, jednoducho na všetkom. Dá sa to. Musí zároveň dôsledne vyberať dane,“ dodal Hajko.



Z návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2024, ktorý prerokúva NR SR, vyplýva, že verejná správa SR hospodárila v minulom roku so schodkom na úrovni 6,9 miliardy eur, čo predstavovalo 5,27 % hrubého domáceho produktu (HDP). Išlo o lepší výsledok oproti schválenému rozpočtu, ktorý predpokladal deficit na úrovni 5,97 % HDP.