J. Hajko: Vláda s pomocou pri energiách zabúda na firmy a podnikateľov

Bratislava 6. decembra (TASR) - Vláda podľa poslanca parlamentu Jozefa Hajka (KDH) pri energiách zabúda na podnikateľov a pomáha aj tým, ktorí to nepotrebujú. Hoci sa majú ceny elektriny, plynu a tepla pre domácnosti budúci rok zachovať na súčasnej úrovni, firmy si podľa neho budú musieť s vysokými cenami poradiť samy.



"Ponechávaním zastropovaných cien pre domácnosti vláda odsúva problém o ďalší rok a len ďalej valí pred sebou nabaľujúci sa balvan, ktorého sa raz bude musieť zbaviť. Firmy budú ďalej zápasiť s vysokými cenami energií, čo bude oslabovať ich konkurencieschopnosť," uviedol Hajko.



Udržanie plošných cien energií by malo budúci rok podľa vyjadrenia ministerstva hospodárstva stáť štátny rozpočet 1,25 miliardy eur.



"Pre štátny rozpočet a verejné financie to bude znamenať značnú záťaž a bez zvýšenia zadlženia Slovenska to nepôjde. KDH dlhodobo presadzuje v prípade energií adresnú, odstupňovanú pomoc pre najzraniteľnejších. Takýto prístup je spravodlivý a šetrí verejné financie," dodal Hajko.