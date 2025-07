J. Hajko: Eurofondy by mali smerovať do investícií

Bratislava 21. júla (TASR) - Namiesto plošných energodotácií by mala vláda rozbehnúť široký program na zatepľovanie a úpravu domov, aby spotreba energií v nich klesala. Uviedol to opozičný poslanec Jozef Hajko z KDH v reakcii na nedeľňajšie (20. 7.) vyjadrenia ministersky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD). Hnutie apeluje na to, aby boli peniaze z eurofondov využité účelne, na investície.



„Ministerka hospodárstva Denisa Saková v nedeľu pripustila, že nevyčerpané miliardy eur z úniových fondov sa budú môcť budúci rok použiť na energopopmoc pre domácnosti. Ale má to byť adresne. O adresnosti hovorila Saková už vlani v parlamentnom hospodárskom výbore. Potom však prišiel záver roka a Ficova vláda rozhodla o pokračovaní plošných dotácií, ktoré tento rok možno vyjdú až na miliardu eur,“ pripomenul Hajko.



Obáva sa, že míňanie peňazí cez plošné dotovanie cien energií sa neskončí. „Veď to bude z čoho platiť, lebo predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vyrokoval v Bruseli ústupky,“ skonštatoval opozičný poslanec.



Zároveň upozornil na to, že vláda nedokáže míňať eurofondy, pričom ku koncu júna predstavovalo čerpanie 8,6 % z celkového objemu 12,8 miliardy eur určených na obdobie rokov 2021 až 2027. Hajko si myslí, že na tomto výsledku má svoj podiel aj ministerstvo hospodárstva.