J. Halgašová: Štátne hmotné rezervy by mali nakupovať aj potraviny

Bratislava 17. apríla (TASR) - Štátne hmotné rezervy by mali nakupovať aj potraviny. Myslí si to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jarmila Halgašová, ktorá sa v strane Sloboda a Solidarita (SaS) venuje pôdohospodárstvu a potravinárstvu.



Koronakríza sa podľa nej začína prejavovať vo všetkých odvetviach, potravinárstvo a pôdohospodárstvo nevynímajúc. Viaceré krajiny začali podnikať opatrenia, ktoré sa týkajú vývozu, dovozu aj zásobovania potravinami a poľnohospodárskymi komoditami. Ide o krajiny EÚ, s ktorými aj Slovensko udržiava intenzívny kontakt v obchodovaní s potravinami.



"Vláda Českej republiky rozhodla o zabezpečovaní štátnych rezerv okrem iného aj v sušenom mlieku. Vieme o tom, že Rumunsko ako prvá krajina EÚ zakázalo vývoz obilnín a olejnín. Taliansko zápasí s nedostatkom múky, a tak ako Nemecko zvažuje obmedzenia vývozu cestovín," priblížila Halgašová.



Upozornila, že aj Slovensku hrozí nielen problém s dovozom niektorých potravín, ale tiež s vývozom smerom von. Hrozí, že SR príde o niektoré odbytištia. "Bulharsko zvažuje zákaz dovozu ovocia a zeleniny. V týchto ochranárskych opatreniach ho môžu nasledovať aj ďalšie krajiny," vysvetlila poslankyňa NR SR.



K problémom s dovozom a vývozom treba podľa nej prirátať aj fakt, že ČR zvažuje obmedziť technickú pomoc pri žatve, ktorú Slovensku každoročne poskytovala. "Nie je tajomstvom, že poľské spoločnosti skupujú rastlinné a živočíšne komodity na Slovensku. Trh v oblasti potravinárstva sa dramaticky mení a aj naša vláda na to musí myslieť, aby sme boli pripravení ochrániť slovenský trh. Dráma sa zatiaľ nedeje, hoci obyvatelia môžu v budúcnosti pocítiť výpadky niektorých potravín. A rovnako vývozcovia zrejme budú musieť riešiť viacero obmedzení," dodala.



"Budeme presadzovať, aby ani Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR nezabúdala na možné komplikácie v tejto oblasti a doplnila zásoby tak, aby neskôr zabezpečila zásobovanie," uzavrela Halgašová.