J. Hargaš: Kataster stále nefunguje, ľudia musia platiť za služby

Bratislava 12. februára (TASR) - Na služby katastra nehnuteľností, ktoré boli pred hackerským útokom zadarmo a dostupné online, musia ľudia aj naďalej čakať na jednotlivých pobočkách a platiť správne poplatky za vybavenie. Upozornil na to v stredu poslanec opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ján Hargaš, ktorý pripomenul, že systém katastra na Slovensku nefunguje už 38. deň.



"Služby, ktoré predtým boli zadarmo online na počkanie, ako napríklad získanie výpisu z listu vlastníctva, tak na tieto služby dnes ľudia musia na katastroch čakať celé hodiny a za každý takýto výpis platiť 12-eurový správny poplatok. To nie je v poriadku," povedal Hargaš.



Uviedol, že problém majú aj geodeti, ktorých práca je aj v súčasnosti pre problémy s katastrom obmedzená. Hargaš spresnil, že problematické je napríklad zameriavanie stavieb alebo kolaudácie.



Vláda podľa neho nekoná pri riešení tohto problému dostatočne rýchlo. Priemerná doba na obnovu systému pri podobných útokoch v zahraničí by mala byť pritom podľa neho od 21 do 24 dní. Opozičný poslanec zároveň opätovne apeloval na odstúpenie šéfa katastra nehnuteľností Juraja Cellera.



"Naozaj je načase, aby vláda začala ľuďom komunikovať, čo na katastroch robia a kedy ľudia môžu očakávať, že katastre začnú fungovať. Pretože platiť vyššie poplatky za horšiu službu, to naozaj nie je v poriadku. Taktiež by vláda mala ľuďom povedať, čo sa udialo s citlivými údajmi počas tohto hackerského útoku, či nejaké údaje zmizli, či môžu byť potenciálne zneužité," uzavrel Hargaš.