J. Hargaš: Pridelenie dotácie firme bez telefónu je škandalózne
Táto firma podľa neho oficiálne sídli v bytovke v Bratislave a na mieste, kde by mala vykonávať aktivity platené z dotácie, nemožno nikoho nájsť.
Bratislava 29. mája (TASR) - To, že u ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý) pridelili viac ako miliónovú dotáciu firme, ktorá nevie preukázať svoje referencie, nemá telefón a neodpovedá na maily, je škandalózne. Uviedol to opozičný poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS).
Táto firma podľa neho oficiálne sídli v bytovke v Bratislave a na mieste, kde by mala vykonávať aktivity platené z dotácie, nemožno nikoho nájsť. V administratívnom centre v Poprade, kde sa mal realizovať projekt za 1,2 milióna eur, firmu nenašli.
„Varovných signálov teda vidíme viac ako dosť,“ podčiarkol poslanec. Napriek tomu jej minister Migaľ priklepol vyše miliónovú dotáciu. Zlyhanie je podľa Hargaša slabé slovo.
„Podľa mojich informácií navyše už bežal proces vyplatenia dotácie a bol zastavený v poslednej chvíli len vďaka tomu, že sa na tento kšeft pýtali médiá. Pýtam sa, koľko ďalších kšeftov sa na ministerstve deje a nevieme o nich?“ poznamenal.
Hargaš dodal, že uvedené je len ďalším dôkazom toho, že ministrovi Migaľovi, štátnemu tajomníkovi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomírovi Šalitrošovi a celej súčasnej vláde ide len o kšefty.
„Pán Hargaš blúzni. Už ráno sme sa k veci vyjadrili, ale keďže nie všetci vedia čítať s porozumením, opakujeme: je to nezmysel, pretože firma figuruje ako dlžník na finančnej správe, a teda jej nemôže byť vyplatené nič. Bez ohľadu na to, že musí prebehnúť aj kontrola prípadného plnenia,“ uviedol pre TASR v reakcii na Hargaša tlačový odbor MIRRI.
„A pripomíname, že žijeme v právnom štáte. Poslanec Hargaš nemôže rozhodovať o tom, kto sa môže o dotáciu uchádzať podľa toho, čo si prečíta v novinách. Ak prijímateľ projekt zrealizuje podľa schváleného projektu, preukáže ho, preukáže, že zamestnal ľudí, dokáže, že minul minimálne 40 % nákladov z vlastných zdrojov, a splní všetky zákonné podmienky, tak nemôže ani pán Hargaš rozhodovať, či môže dostať peniaze, alebo nie,“ dodalo MIRRI.
