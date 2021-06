J. Haščák previedol svoj podiel v Pente cez fond na manželku a synov

Bratislava 15. júna (TASR) – Investičná skupina Penta mení svoju vlastnícku štruktúru. Jeden zo zakladateľov skupiny Jaroslav Haščák previedol svoje majetkové práva do zvereneckého fondu pod názvom T69, svěřenský fond, ktorého beneficientami sú okrem jeho manželky aj ich dvaja maloletí synovia. Na konci roka 2021 odíde z osobných dôvodov z pozície limited partnera Penty Jozef Oravkin, ktorý prestane vykonávať aj všetky manažérske kompetencie v skupine Penta. V utorok o tom Penta informovala na svojej internetovej stránke.



„Trust T69, svěřenský fond sa tak už stal súčasťou vlastníckej štruktúry fondu (limited partnerov) investičnej skupiny Penta. Prevod svojho majetku do trustu zvažujú aj ďalší spolumajitelia Penty,“ uviedla Penta. Vloženie majetku do trustov je podľa skupiny dlhodobo plánovaný krok.



Haščák sa stiahol z vedenia Penty už začiatkom decembra minulého roka po tom, ako ho polícia mala obviniť obviniť z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti, spolumajiteľom skupiny však vtedy zostal.



Pravidlá odchodu Oravkina sa budú riadiť stanovami Penta Investments Group Limited a akcionárskou zmluvou. Do roku 2020 bol Oravkin managing partnerom Penta Real Estate. Z pohľadu deľby kompetencií medzi partnermi Penty je od roku 2020 managing partnerom Penta Real Estate Marek Dospiva a v tomto smere nenastáva v systéme riadenia žiadna zásadná zmena.



Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 43.000 ľudí a v roku 2020 dosiahla hodnota aktív skupiny 11,1 miliardy eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.