< sekcia Ekonomika
Holjenčík: K využívaniu OZE je potrebné pristupovať so zdravým rozumom
Práve nízky podiel IMS v slovenských domácnostiach je podľa úradu jednou z hlavných bariér širšieho rozbehu OZE.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vypracoval analýzu spôsobu a procesu zdieľania elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4), Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku. Porovnáva v nej slovenský model so zahraničnými prístupmi.
„Náš postoj k OZE je dlhodobo jasný - áno, ale so zdravým rozumom, nie za každú cenu. Elektrina z OZE musí byť vyrobená a spotrebovaná najmä lokálne, aby nadmerne nezaťažovala sústavu a nemali sme tu blackouty ako na západ od nás,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Podkladom analýzy boli údaje, ktoré si úrad vyžiadal od partnerských národných regulátorov, OKTE a vybraných účastníkov trhu, doplnené o verejne dostupné informácie. Správa hodnotí stav zdieľania elektriny v SR vo vzťahu k požiadavkám Európskej únie (EÚ).
„Zdôrazňujem, že kľúčovým predpokladom rozvoja OZE a modernej energetiky v prospech občanov je dostatočný počet inteligentných meracích systémov (IMS), ktoré umožňujú presné meranie tokov elektriny v skupinách zdieľania,“ konštatoval Holjenčík.
Práve nízky podiel IMS v slovenských domácnostiach je podľa úradu jednou z hlavných bariér širšieho rozbehu OZE. Na základe analýzy tiež ÚRSO odporúča spresniť definíciu aktívneho odberateľa v slovenskej legislatíve podľa európskej smernice. O ďalších krokoch v tejto oblasti bude úrad verejnosť priebežne informovať.
„Náš postoj k OZE je dlhodobo jasný - áno, ale so zdravým rozumom, nie za každú cenu. Elektrina z OZE musí byť vyrobená a spotrebovaná najmä lokálne, aby nadmerne nezaťažovala sústavu a nemali sme tu blackouty ako na západ od nás,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Podkladom analýzy boli údaje, ktoré si úrad vyžiadal od partnerských národných regulátorov, OKTE a vybraných účastníkov trhu, doplnené o verejne dostupné informácie. Správa hodnotí stav zdieľania elektriny v SR vo vzťahu k požiadavkám Európskej únie (EÚ).
„Zdôrazňujem, že kľúčovým predpokladom rozvoja OZE a modernej energetiky v prospech občanov je dostatočný počet inteligentných meracích systémov (IMS), ktoré umožňujú presné meranie tokov elektriny v skupinách zdieľania,“ konštatoval Holjenčík.
Práve nízky podiel IMS v slovenských domácnostiach je podľa úradu jednou z hlavných bariér širšieho rozbehu OZE. Na základe analýzy tiež ÚRSO odporúča spresniť definíciu aktívneho odberateľa v slovenskej legislatíve podľa európskej smernice. O ďalších krokoch v tejto oblasti bude úrad verejnosť priebežne informovať.