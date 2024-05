J. Holjenčík rokoval so zástupcami britskej ambasády o obnove Ukrajiny

Bratislava 15. mája (TASR) - Zachovanie obojstranného tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu, využívanie tamojších podzemných zásobníkov, ale aj možnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v pomoci Ukrajine, boli témy, o ktorých v utorok (14. 5.) rokoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík so zástupcami britskej ambasády na Slovensku. V stredu o tom informoval ÚRSO.



Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť britskej strany, ktorá sa zaujímala o možnosti ÚRSO a Slovenskej republiky pri mierovej obnove energetickej infraštruktúry Ukrajiny a o budúce slovensko-ukrajinské projekty v oblasti energetiky. Pracovník ekonomického úseku Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave Adam Matthews zdôraznil, že britská strana považuje budúcu rekonštrukciu Ukrajiny za jednu zo svojich prioritných tém.



Holjenčík považuje za veľmi dôležité možnosti Ukrajiny pri uskladňovaní zemného plynu pre ostatné členské štáty EÚ v podzemných zásobníkoch na Ukrajine za výhodné ceny. Táto ponuka súčasne predpokladá využívanie prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siete Eustream aj reverzným tokom zo SR na východ, teda zachovanie tranzitu cez Ukrajinu, čo považuje ÚRSO za výhodné pre obidve strany a podporuje tieto aktivity. Za kľúčové tiež považuje zachovanie bezpečného obojsmerného tranzitu plynu cez Ukrajinu, smer východ-západ. Podporuje preto aj iniciatívu ukrajinskej strany ohľadom diverzifikovania trasy prepravy zemného plynu z Azerbajdžanu využívaním tzv. južnej trasy.



Predseda ÚRSO tiež predstavil možnosti úradu pri pomoci Ukrajine v rámci realizácie ďalšieho twinningového projektu v oblasti energetiky pod vedením ÚRSO. Týkal by sa implementácie aktuálnej legislatívy EÚ do ukrajinského energetického prostredia ako pokračovanie úspešného projektu, ktorý bol ukončený medzi regulačnými úradmi UA a SR v roku 2017. "My na úrade máme s podobnými projektmi bohaté skúsenosti - na základe medzinárodnej súťaže boli už patronátu expertov ÚRSO zo strany EÚ v minulosti úspešne zverené projekty v Azerbajdžane, Srbsku, Ukrajine a v súčasnosti finišujeme v Palestíne," dodal Holjenčík.