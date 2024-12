J. Holjenčík: Spotreba plynu v SR by mala medziročne klesnúť o 10 %

Bratislava 2. decembra (TASR) - Spotreba plynu na Slovensku by mala budúci rok medziročne klesnúť o 10 %. Zároveň klesá aj objem jeho prepravy cez prepravnú sieť Eustream. Uviedol to v pondelok predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.



"Preprava plynu za roky 2021 až 2023 poklesla o 61 % a tento pokles, tento trend stále pokračuje. Pomaličky nám náš Eustream vysychá. To isté, distribúcia plynu, tzn. spotreba plynu, na Slovensku klesá. V roku 2025 sa plánuje pokles o 450 miliónov kubických metrov, čo je asi 10 % voči roku 2024," spresnil. Tieto čísla sa podľa Holjenčíka nutne musia prejaviť aj v koncových cenách plynu.



"Úrad preto upravoval ceny na rok 2025 v súvislosti so zložkami koncovej ceny za dodávku plynu, ktoré súvisia s plynárenskou infraštruktúrou, ako aj prepravou a distribúciou plynu. Cena za prepravu plynu v roku 2025 sa zvýšila v rámci aktuálnej cenovej vyhlášky a bola zvýšená aj limitná cena za prepravu plynu v najpoužívanejších tarifách pre domácnosti z 2,86 na 3,15 eura za megawatthodinu," priblížil.



"Cena za distribúciu plynu sa v priemere medziročne zásadne nezmenila. Hovoríme o priemernej cene za distribúciu, tzn. že v niektorých tarifách, samozrejme, tá cena mohla ísť vyššie, v niektorých nižšie. Opakujem, hovoríme o priemerných cenách plynu. Z toho titulu sme zásadne znížili plánované náklady pre distribúciu o 39 miliónov eur. Medziročné zmeny cien za prepravu plynu a distribúciu plynu boli nevyhnutné vzhľadom na klesajúcu spotrebu Slovenskej republiky a s tým spojené plánované nižšie využitie plynárenskej infraštruktúry," dodal predseda ÚRSO.