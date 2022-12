J. Hunt: Vývoj ekonomiky sa pravdepodobne ešte zhorší

Londýn 12. decembra (TASR) - Vývoj britskej ekonomiky sa pravdepodobne ešte zhorší, než sa začne zlepšovať. Povedal to v pondelok britský minister financií Jeremy Hunt napriek tomu, že v októbri zaznamenala ekonomika zotavenie. Za trojmesačné obdobie bol však vývoj hospodárstva najhorší od začiatku minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy BBC.



Britská ekonomika vzrástla v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,5 % po tom, ako v septembri zaznamenala pokles o 0,6 %. Za trojmesačné obdobie od augusta do konca októbra však evidovala ekonomika oproti predchádzajúcim trom mesiacom pokles o 0,3 %, keď slabšie výsledky vykázali všetky kľúčové oblasti, ako výroba, stavebníctvo či služby. To je najhorší trojmesačný vývoj ekonomiky od prvých troch mesiacov roku 2021.



"Tieto údaje potvrdzujú, že ekonomická situácia je veľmi zložitá. A bude ešte horšie, než sa situácia začne zlepšovať," povedal Hunt pre BBC.



V samotnom októbri síce ekonomika zaznamenala návrat k rastu, výsledky však ovplyvnil pohreb britskej kráľovnej Alžbety II. v septembri. Deň pohrebu znamenal dodatočné voľno, čo sa odrazilo na ekonomických údajoch za daný mesiac.