J. Jakab: Kolaboráciu skrýva Fico za lacný ruský plyn, ten neexistuje

Bratislava 12. júla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) čelí európskej hanbe za nepodporenie 18. sankčného balíka proti Rusku. V sobotu sa preto snažil spolu s ďalšími ministrami z jeho strany obhájiť svoje kolaborantstvo s Ruskom odvolávaním sa na vyriešenie dodávok ruského plynu ako dôvod, prečo sankcie nepodporil, pričom tvrdí, že to zabezpečuje nižšiu cenu pre spotrebiteľov. Nie je to však pravda, uviedol v reakcii opozičný poslanec a člen parlamentného finančného výboru Július Jakab (hnutie Slovensko).



„V skutočnosti firmy na Slovensku platia za plyn najviac spomedzi všetkých európskych krajín pri porovnaní bez daní a poplatkov, po započítaní parity kúpnej sily. Bez daní a poplatkov majú slovenské firmy po Švédsku druhý najdrahší plyn v Európe. Po započítaní daní a poplatkov patríme medzi päť krajín s najvyššími cenami plynu - na úrovni, akú platia firmy v Nemecku,“ priblížil Jakab.



Krajiny, ktoré sa už od ruského plynu odstrihli, majú túto komoditu podľa neho preukázateľne lacnejšiu. Hnutie Slovensko tak vníma tlačovú konferenciu premiéra ako šírenie nezmyslov vyvolané panikou z otvoreného kolaborantstva súčasnej vlády s Ruskom.



„Robert Fico tiež argumentuje prípadným súdnym sporom s Ruskom za neodoberanie plynu po roku 2028 v hodnote 16 miliárd eur. Ešte minulý mesiac minister zahraničných veci Juraj Blanár a pred ním ministerka hospodárstva Denisa Saková deklarovali, že Rusko nespĺňa dodávky plynu na Slovensko na základe podmienok v zmluve. Žalobu Slovenska voči Gazpromu ale zatiaľ nikto nevidel a o miliardy, ktoré by mohlo Slovensko získať, nikto z vlády nejaví záujem,“ doplnil Jakab.



Ako v sobotu na tlačovej konferencii uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), Slovensko sa bude snažiť v najbližších 48 hodinách nájsť s európskymi predstaviteľmi dohodu na garanciách, ktoré by riešili škodlivé dôsledky plánovaného zastavenia dodávok ruského plynu do EÚ od januára 2028. Ak k takejto dohode príde, SR je pripravená v utorok (15. 7.) zahlasovať aj za 18. balík sankcií voči Rusku. S jeho obsahom problém nemá, využíva však potrebu jednomyseľnosti pri tejto téme, aby dosiahla ústupky pri návrhoch Európskej komisie (EK), ktoré stačí schváliť kvalifikovanou väčšinou.