J. Jakab tvrdí, že vláda chystá historicky najväčšiu konsolidáciu

Bratislava 29. júna (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Július Jakab (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že vláda chystá historicky najväčšiu konsolidáciu. Poukázal pri tom na vyjadrenia vládnych predstaviteľov o tom, že konsolidačné opatrenia by mohli byť na úrovni troch miliárd eur. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na nedeľňajšej tlačovej konferencii.



„Je evidentné, že SR a jej ekonomika je na dne, kolabuje a ľudia nie sú ochotní dávať súčasnej vláde všetky tie dane, ktoré na nich uvrhla, že sa tomu vyhýbajú, a preto súčasná vláda privedie historicky najväčšiu konsolidáciu na ľudí, aká tu nikdy nebola,“ skonštatoval.



Jakab zároveň kritizoval aj predošlé rozhodnutia vlády v oblasti ekonomiky. Tvrdí, že neušetrila ani jedno euro a historicky zadlžuje krajinu. Vyčítal jej aj to, koľko peňazí ide minúť na oslavy príchodu Cyrila a Metoda. V tejto súvislosti hovoril o šafárení so zdrojmi.