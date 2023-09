J. Káčer: Víza pre pracovníkov tretích krajín neohrozia pracujúcich

Bratislava 27. septembra (TASR) - Podmienky na udelenie národného víza na účel zamestnania vo vybraných profesiách v oblasti priemyslu štátnym príslušníkom vybraných tretích krajín sa upravia. Národné víza udelí štát spolu v počte najviac 2000 v kalendárnom roku. Nespôsobí to zníženie miezd v daných segmentoch pre už slovenských pracujúcich. V stredu to po rokovaní vlády uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Juraj Káčer.



"Materiál prešiel štandardne hospodárskou a sociálnou radou, kde, samozrejme, sedia aj odborári. Pri tom dopyte na 180.000 pracovných miest, ktoré hlási priemysel alebo teda aj ostatné segmenty slovenského hospodárstva, si myslím, že pri 2000 povoleniach naozaj nie je sa čoho obávať a vôbec si nemyslíme, že by to mohlo spôsobiť zníženie miest v daných segmentoch pre už slovenských pracujúcich," vyjadril sa Káčer.



Pripomenul tiež, že Slovensko dosahuje historicky najlepšie čísla v zamestnanosti. V druhom kvartáli dosiahlo 77,5-percentnú zamestnanosť, pričom stanovený cieľ voči Európskej únii (EÚ) bol na úrovni 76,5 % do roku 2030.



"Potreba prijatia tejto právnej úpravy vychádza z naliehavosti situácie pri niektorých povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe," uviedlo MPSVR SR v dôvodovej správe k nariadeniu vlády SR o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu.



Káčer priblížil, že pôjde o krajiny, s ktorými slovenský priemysel má skúsenosť, respektíve o príslušníkov tretích krajín, s ktorými má SR dobré skúsenosti, kde zamestnávatelia vedia urobiť nábor práve zamestnancov, ktorých potrebujú. Ide podľa neho o riešenie, ktoré by čo najrýchlejšie mohlo dostať zamestnancov z tretích krajín k firmám.



"Čo sa týka vysokokvalifikovaných zamestnancov, tam tá úspešnosť je niekde na úrovni 180 osôb. My pracujeme aj s tým, čo bráni tomu, aby prišli ďalší vysokokvalifikovaní zamestnanci, čiže na poslednej vláde bola schválená úprava, keď napríklad na pozície v oblasti informačných technológií môžu prejsť aj ľudia, ktorí majú len kvázi trojročné štúdium, nemajú to naše klasické päťročné, pretože vo viacerých krajinách, z ktorých dokážeme čerpať, si to experti v podstate vyštudujú po troch rokoch," dodal Káčer.