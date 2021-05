J. Karahuta: Poľovnícka legislatíva nemôže byť len o povinnom členstve

Bratislava 11. mája (TASR) – K poľovníckej legislatíve treba pristupovať opatrne. Nemôže byť len o povinnom členstve v komore, zákon o poľovníctve by mal riešiť najmä ochranu pred škodami spôsobenými zverou. V rozprave k petícii za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku to v utorok uviedol šéf parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta (Sme rodina).



Ozrejmil, že je skupina poľovníkov, ktorá sa aj prostredníctvom niektorých poslancov snaží predložiť návrh zákona o ukončení povinného členstva. "Na druhej strane je skupina poľovníkov, ktorá tvrdí a touto petíciou to chceli preukázať, že to organizované členstvo má zmysel," dodal.



Zákon o poľovníctve aj novely, ktoré boli predložené na rokovanie koaličnej rady, podľa neho riešili len povinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore (SPK). Myslí si, že nový zákon by mal riešiť hlavne ochranu poľnohospodárov pred škodami spôsobenými lesnou zverou.



Otázka povinného členstva je podľa jeho slov aj o prenesenom výkone štátnej správy, ktorú momentálne SPK vykonáva. Poznamenal, že pokiaľ by sa zo dňa na deň zrušilo povinné členstvo, komora sa rozpadne. "Kto bude vykonávať tieto činnosti? Tie stoja zhruba 2,6 milióna eur," vyčíslil Karahuta.



Zároveň podotkol, že na Slovensku je 63.000 poľovníkov, teda 63.000 ozbrojených občanov SR. "Tam by som bol veľmi opatrný z hľadiska legislatívy, pretože je to najväčšia armáda SR," zdôraznil s tým, že túto tému preto netreba brať ako politickú agendu.



Poslankyňa a bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) súčasne poukázala na to, že SPK má vytvorenú precíznu databázu držiteľov poľovných lístkov, ktorá je k dispozícii aj pre účely ministerstva vnútra a Prezídia Policajného zboru SR. "Členovia SPK vždy zohrali a zohrávajú významnú úlohu pri zbraňových amnestiách," doplnila. Bez partnera, akým je SPK, sa podľa nej poľovníctvo stane nebezpečnejším a rizikovejším.



"Je potrebné novelizovať zákon o poľovníctve, uvedomujú si to aj samotní poľovníci," myslí si poslanec Smeru-SD Richard Takáč. V súvislosti s úlohami SPK uviedol, že si nevie predstaviť, ako inak by sa zastrešili prenesené kompetencie, štát by to podľa neho navyše stálo viac prostriedkov ako v súčasnosti.