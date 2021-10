J. Karahuta pripravuje novelu o ochrane pôdy, obsahuje šesť opatrení

Bratislava 19. októbra (TASR) - Predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) v utorok predložil ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelovi Vlčanovi (nominant OĽANO) návrh na rozšírenie ústavnej ochrany pôdy. Podľa Karahutu ide o skĺbenie všetkých zásadných spoločenských požiadaviek a potrieb v oblasti ochrany slovenskej pôdy.



Výsledkom by mala byť ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy nielen z hľadiska majetkového, ale aj z hľadiska dlhodobej udržateľnosti a nielen z oblasti produkčnej, ale aj v oblasti plnenia environmentálnych a klimatických funkcií. Návrh v sebe spája šesť opatrení.



Prvým je zabezpečenie možnosti spätného výkupu pôdy Slovenským pozemkovým fondom (SPF), čiže do rúk štátu za predpokladu, že nie je o pôdu záujem. Je to zároveň zavedenie predkupného práva výkupu pôdy. "Druhým opatrením je predávať pôdu iba aktívnemu poľnohospodárovi. Tretí bod: pôdu predávať iba fyzickým osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a právnickým osobám so sídlom taktiež na území Slovenskej republiky," pokračoval Karahuta. Ďalej by malo ísť o úpravu podmienok na vyňatie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Piatym opatrením je kontrola kvality pôdy a šiestym bodom je zavedenie Inštitútu konečného užívateľa pôdy.



Vlčan povedal, že jeho rezort vo veci ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy pripravil rozsiahlu novelu zákona, ktorú 18. októbra predstavil na koaličnej rade. "Novelu som bol pripravený predložiť na rokovanie vlády už túto stredu a požiadať ju o schválenie tejto novely v skrátenom legislatívnom konaní. Žiaľ, kvôli rezervovanému postoju strany SaS túto novelu nepredkladám," povedal.



Lídri koaličných strán sa tiež dohodli na vytvorení osobitnej pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať s predloženým návrhom. "Som rád, že môžeme posúdiť odovzdaný návrh ústavnej zmeny z dielne Sme rodina. Verím, že sa v krátkom čase dohodneme na zákonnej zmene, aby sme do budúcnosti zabezpečili, že slovenská pôda zostane pod kontrolou Slovenskej republiky a občanov," konštatoval Vlčan.